LA POLEMICATREVISO «Ma cosa volete davvero fare del Parto della Fiera?». Dopo un'estenuante quanto inutile botta e risposta in consiglio comunale Maria Buoso ritorna all'attacco sulla modifica del Piano Interventi che consentirà un'area parcheggio sull'area. «Il parcheggio inserito dal Piano degli interventi nel Prato non riqualifica il Prato definendo porzioni di parcheggio', come sostiene il sindaco - attacca Buoso - perché in realtà introduce un'area diversa in quella storica a verde pubblico, sottraendola alle tutele e aprendo la...