CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICATREVISO (m.f.) «I cannabis shop rappresentano un primo approccio all'illegalità e non fanno altro che incentivare il consumo di sostanze illegali». A dirlo è il sindaco Mario Conte. Il primo cittadino leghista si schiera con il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che si è detto pronto a chiudere definitivamente i negozi che vendono cannabis light: «Sostengo con forza la battaglia del ministro per la chiusura di tutti i cannabis shop mette in chiaro Conte in un momento storico in cui si è abbassata l'età media di primo...