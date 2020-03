LA POLEMICA

TREVISO «La situazione mi sembra abbastanza seria e getta una luce inquietante sul fatto che ci possano essere altri contagi. Credo fosse opportuno e saggio attivare la sospensione dell'attività ordinaria per qualche giorno, come inizialmente deciso dall'Ordine degli avvocati». Lo afferma il penalista Guido Galletti che, assieme a molti colleghi, esprime preoccupazione per quanto accaduto all'Ufficio del giudice di pace. Il clima è teso, e gli avvocati si sentono abbandonati e senza tutele per la loro salute. Il pensiero comune è che i Tribunali siano stati dimenticati e lasciati soli. Il primo e anche l'unico imputato è il ministero, reo di aver scaricato le responsabilità ai singoli palazzi di giustizia.

Dopo l'astensione dalle udienze per dieci giorni, prima proclamata e poi sospesa, l'Ordine degli avvocati prende tempo: «Non posso esprimere alcuna valutazione se non confermare che il Consiglio dell'ordine degli avvocati - afferma il presidente Massimo Sonego - è in contatto con i capi degli uffici per individuare una soluzione concordata che tenga conto in via primaria della tutela della salute pubblica». Questa mattina alle 9.30 si terrà infatti una riunione in Tribunale tra il presidente Antonello Fabbro e i capi degli uffici giudiziari, e saranno presenti anche Ordine degli avvocati e Camera penale. Ma tra i legali trevigiani, che da tempo chiedevano risposte mai arrivate, c'è amarezza e rammarico, oltre che una buona dose di rabbia, tanto che in questi giorni circola una battuta, modificata per l'occasione, che riprende la famosa frase pronunciata da Tom Hanks in Philadelphia: «Cosa sono mille avvocati ammalati di coronavirus? Un buon inizio...».

Molti avvocati preferiscono aspettare le future decisioni del Tribunale, altri però alzano la voce. È il caso dell'avvocato Alessandra Nava: «Dire che sono perplessa è poco. Visto che il virus non guarda in faccia a nessuno non capisco la differenza tra i frequentatori dell'Ufficio del giudice di pace e quelli del Tribunale, dove peraltro gli utenti sono molti di più». A ruota l'avvocato Daniele Panico: «La domanda da porsi è se sia il caso di sospendere anche l'attività del Tribunale e della Procura, senza attendere l'aggravarsi dell'emergenza». Per l'avvocato Federico Vianelli, presidente della Camera penale di Treviso, «devono essere garantiti i diritti alla salute e alla difesa, per questo credo che la sospensione delle attività ordinarie sia la strada giusta per garantirli entrambi». Posizione analoga a quella dell'avvocato Luigi Fadalti: «Il problema andava affrontato e risolto dal ministro con un provvedimento chiaro che prevedesse l'astensione dalle attività non urgenti almeno per il mese di marzo. È stato inopportuno e dannoso affidarsi a iniziative singole e non coordinate». «La situazione è stata mal gestita dal ministero - dichiara l'avvocato Davide Favotto - Se i vertici non danno indicazioni nette, tutti possono sentirsi legittimati a decidere o semplicemente a non decidere». Gli fa eco l'avvocato Fabrizio Santoro: «Il problema vero è che è stata scaricata la patata bollente sui singoli uffici giudiziari, non c'è alcuna uniformità». E c'è anche chi invoca accertamenti medici per i colleghi che siano entrati in contatto con il personale dell'Ufficio del giudice di pace. È l'avvocato Anna Baggio: «La situazione è piuttosto seria. Bisogna escludere l'ipotesi di contagio, visto che le udienze penali si stanno celebrando regolarmente».

