CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICATREVISO «La kermesse degli antichi mestieri? Nulla da ridire. Alzi al mano chi nega che quello sia davvero il più antico. Per noi però sarà un ulteriore disagio. Dover sgomberare le auto dalla piazza, quando ormai siamo già ostaggio degli ospiti del nuovo Hotel b&b è una gran bella seccatura». Adriano Mellone è stato per molti anni la voce di piazza Pio X. Ha messo insieme il comitato dei residenti, ha portato avanti la progettazione sulla piazza. «L'iniziativa è anche simpatica in sé. Ma ho i miei dubbi che riesca a...