LA POLEMICATREVISO L'associazione Noi della parrocchia di Santa Maria del Sile, guidata da don Giovanni Kirschner, non nasconde la preoccupazione davanti al progetto che prevede l'apertura di un nuovo supermercato della Lidl tra via Sant'Angelo e via Michelangelo.«Le piccole botteghe dovrebbero essere protette e preservate mette in chiaro Marco Gasparin, 33enne presidente del Noi, gruppo che ha la propria base nell'oratorio parrocchiale fino a questo momento il nostro quartiere si è di fatto sviluppato come un piccolo paese. Ci sono già...