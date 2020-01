LA POLEMICA

TREVISO «Inutile fare un'ordinanza contro i botti di Capodanno e non essere in grado di farla rispettare con controlli e sanzioni. Ogni anno la stessa storia». Lo dice in un commento sulla pagina Facebook del sindaco Mario Conte Mara Canzian, volto storico dell'Oipa, ambientalista, che da sempre si batte perchè l'ultimo dell'anno i botti vengano vietati, ma sul serio. E il suo è solo uno dei tanti commenti dello stesso tenore pubblicati da cittadini contrariati nei profili social dell'amministrazione comunale, a cominciare da quello del primo cittadino. Centinaia le proteste di residenti disturbati dai botti, irritati per il disagio provocato ai loro animali da compagnia, cani e gatti, a pieno titolo componenti della famiglia e che alla mezzanotte del 31 dicembre vivono momenti di vero terrore. All'amministrazione non è stata rinfacciata la poca sensibilità verso gli amici a quattro zampe. Anzi, in tanti hanno apprezzato lo sforzo di aver programmato per la prima volta uno spettacolo pirotecnico dalla torre Civica con botti depotenziati proprio per non disturbare eccessivamente gli animali. E poi l'ordinanza che vieta esplosioni fino all'Epifania: Conte l'ha firmata e anche questo è stato approvato. L'accusa rivolta invece ha riguardato i pochi controlli effettuati durante la festa.

L'OSTACOLO

«È il problema che si ripete ogni anno e in ogni città - spiegano dal comando della polizia locale - per sanzionare chi spara i botti è necessario coglierlo sul fatto. Però è molto complicato. Se c'è una segnalazione, noi andiamo sul posto ma quando arriviamo in genere è ormai tutto finito e non possiamo fare più niente». Il sindaco Conte, esemplifica ancora di più: «Accendere e gettare un petardo è un'operazione velocissima, dura pochi secondi. Se un agente non è presente mentre uno la sta facendo, non può sanzionare proprio un bel niente. Noi abbiamo fatto tutto quello che era possibile e ringrazio i nostri vigili per il lavoro svolto perché non è successo niente. Così come ringrazio i cittadini che sono venuti a festeggiare riempiendo la città. Abbiamo firmato l'ordinanza che vieta i botti e organizzato uno spettacolo pirotecnico depotenziato. Più di questo non si può fare». E a chi chiede, provocatoriamente, di non fare più un'ordinanza che in pochi rispettano perché i controlli latitano, il sindaco replica schiettamente: «Anche per andare in auto ci sono i limiti ma non tutti li rispettano. E allora che facciamo? Visto che nessuno li rispetta, li togliamo?».

L'APPELLO

Conte però non demorde: l'anno prossimo riproporrà ordinanza e spettacolo a basso impatto. Ma precisa anche: «Non posso avere 85mila vigili, tanti quanti sono i residenti di Treviso e metterli accanto a ogni casa. Ne ho invece solo una novantina e l'ultima sera dell'anno erano tutti in servizio per garantire la sicurezza di chi stava festeggiando per le strade della città, per controllare che la gente non si mettesse alla guida ubriaca e per fare da deterrente contro i ladri. Ho preferito questi servizi, sacrificando magari qualche controllo sui botti. C'era l'ordinanza e abbiamo fatto affidamento sul buon senso e sull'educazione della gente. Come amministrazione abbiamo dato l'esempio sparando, dalla torre, botti depotenziati per ridurre al minimo il rumore. Abbiamo dato un segnale e il prossimo anno spero che la situazione migliori. Intanto godiamoci i risultati di un ultimo dell'anno spettacolare, pieno di gente felice e con voglia di festeggiare. E in piazza, durante lo spettacolo dei fuochi dalla torre, ho visto anche tanti cani calmi e tranquilli assieme ai loro padroni. Ditemi, negli anni scorsi, quante altre volte è capitata una cosa del genere».

Paolo Calia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

