LA POLEMICATREVISO Il ruolo dell'Usl della Marca nel percorso di rinascita del calcio a Treviso divide la politica cittadina. Da sinistra attaccano senza mezze misure la decisione di Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale, di mettere a disposizione gli specialisti e il Ca' Foncello per la squadra che sta prendendo forma. «Perché mai i calciatori dovrebbero avere un canale privilegiato per l'accesso ai servizi dell'ospedale?» chiede Luigi Calesso di Coalizione civica. La risposta di Benazzi non si fa...