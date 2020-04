LA POLEMICA

TREVISO Da martedì altre 2.500- 3.000 imprese trevigiane potrebbero riaprire i battenti. E' una prima stima sull'effetto delle nuove categorie autorizzate dal recente decreto del presidente del Consiglio dei ministri, ma anche di un ulteriore contingente di aziende pronte a chiedere la prosecuzione in deroga. I numeri precisi, tuttavia, non cambiano il giudizio dei rappresentanti del mondo economico locale. «Senza dubbio mi aspettavo qualcosa di più dal governo. Mi pare che purtroppo che la politica non abbia la consapevolezza di quale sarà l'impatto di questa serrata», afferma Mario Pozza, presidente della Camera di commercio di Treviso e Belluno. «A deludere non è solo la decisione della proroga del lockdown, quanto piuttosto la difficoltà a capire il ragionamento dietro a questa decisione: è incomprensibile il perché si sia scelto di riaprire certe aziende e non altre» rincara Maria Cristina Piovesana, alla guida di Assindustria Venetocentro.

Il provvedimento firmato dal premier Giuseppe Conte, nel prolungare lo stop generale, aggiunge ai settori non sospesi librerie e cartolerie, negozi di abbigliamento per bambini e neonati, distributori automatici, aziende produttrici di macchine agricole, quelle che lavorano il legno e quelle attive nella silvicoltura. Gli esperti dell'ente camerale stanno calcolando con precisione quante realtà in provincia rientrano nei codici Ateco interessati. Nel frattempo, come ricorda anche il segretario generale della Cciaa, Romano Tiozzo, altre ditte si stanno organizzando per presentare alla Prefettura l'istanza per riprendere l'attività, poiché comunque collegate a filiere essenziali. Filiere estese pure all'estero, dove molti più settori sono ripartiti e la richiesta di forniture made in Treviso sta tornando a salire. Considerate anche quelle che non hanno mai smesso, il totale delle imprese in attività dunque potrebbe aggirarsi intorno quota 45mila, su una platea complessiva di poco più di 97.300.

«L'aspetto sanitario non va assolutamente trascurato ribadisce Pozza Mi pare che qui in Veneto la fase più critica sia sotto controllo e, del resto, il 3 maggio non credo proprio che la situazione sia del tutto normalizzata. Dunque sarebbe stato forse il caso di approfittare di queste settimane per sperimentare una serie di aperture maggiori, ovviamente con tutte le disposizioni di sicurezza. Il rischio è ritrovarsi con migliaia di aziende che non riapriranno più e imprenditori che si tolgono la vita, come nel 2008: insomma, sconfitto il virus, rischiamo di morire d'altro». Ancora più dura Maria Cristina Piovesana: «Al di là della proroga del fermo, quello che per noi oggi è incomprensibile e totalmente inaccettabile sono i criteri in base ai quali si sono scelte le attività da riaprire. L'abbiamo ripetuto in tutti i modi: la prima preoccupazione è la salute dei nostri collaboratori e siamo pronti a farci carico di tutti i protocolli. Ora ripartono librerie, cartolerie, negozi di vestiti per bimbi: mi chiedo secondo quali norme in questi luoghi si possano applicare tutte le soluzioni affinché non succeda niente. Non può che farmi piacere il via libera alla meccanica agricola, ma allora che differenza c'è, ad esempio, con il resto della meccanica industriale? Se le disposizioni di sicurezza possono essere rispettate in quel segmento, a questo punto, si apra un numero più importante di aziende, se non tutte». Nel mondo imprenditoriale trevigiano, rimarca la presidente di Assindustria, c'è sconcerto crescente. «Si fanno grandi proclami: siamo a fianco delle aziende. Ma essere a fianco di qualcuno vuol dire dargli fiducia. Noi imprenditori, in realtà, non siamo ritenuti credibili, non considerano che abbiamo un grande senso di responsabilità e siamo stati capaci di guidare le nostre imprese e di creare un made in Italy riconosciuto in tutto il modo. Un atto di fiducia verso queste persone sarebbe doveroso da parte del governo, senza avere la presunzione di sapere tutto: invece non conoscono minimamente qual è il tessuto imprenditoriale, e sociale, di questa parte d'Italia».

Mattia Zanardo

