LA POLEMICA

TREVISO Cene aziendali sospese: effetto domino. E Ascom insorge. «Sono i locali più controllati, allarmismo ingiustificato». Salgono i contagi, salgono i ricoveri, e torna la paura. Si susseguono disdette di cene aziendali, pranzi di fine anno, pizze di società sportive e associazioni. Ma Ascom cerca di invertire la rotta, facendo un evidente distinguo e cercando di salvare il Natale: «Non c'è motivo per cancellare, nessuno è più controllato che al ristorante». Indirettamente Federico Capraro, presidente Ascom risponde al consiglio dell'Usl nel disertare bicchierate e cene di fine anno. All'inizio della settimana il direttore generale Benazzi aveva dato lo stop alle cene e ai ritrovi dei sanitari in occasione delle feste di Natale e fine anno, consigliando ai sindaci di sospendere gli eventi di piazza e in generale di evitare rendez-vous con numeri importanti vista la nuova emergenza e l'ingresso imminente in zona gialla. Ma le associazioni di categoria difendono i protocolli e il rispetto delle regole all'interno dei ristoranti.

LA DIFESA

«Di fatto oggi gli esercizi commerciali più sicuri sono i ristoranti. Si può entrare solo con il green pass. In tanti altri luoghi questo è un requisito non richiesto, ad esempio. È un green pass rafforzato, che mette in sicurezza tutti e soprattutto si entra in un luogo in cui i numeri sono contingentati. Grazie anche ai posti a tavola con le giuste distanze». Capraro analizza anche lo storico: i contagi in occasione delle festività sono avvenuti nei rendez-vous privati, feste di classe e cene in taverna. Quindi il consiglio, che di fatto scoraggia agli eventi aziendali di fine anno finisce per colpire una fetta di mercato che ha dimostrato nella maggior parte dei casi di saper far rispettare le regole.

LA REPLICA

Ascom ricorda che i treni sono a capienza totale, cinema e teatri pure: «Non c'è un rischio assembramento in un ristorante. Per questo è un controsenso che in un contesto nel quale i ristoranti offrono la massima sicurezza oggi sono proprio i ristoranti al netto degli alberghi, dove però le cose vanno anche peggio, a risentire della situazione perchè è subentrata una paura che ha preso il posto dell'incertezza, una paura anche eccessiva, frutto di tutta una serie di contagi ma anche di allarmismi». Capraro ricorda che c'è tutto un indotto che sta rischiando nuove e importanti perdite: «L'aumento dei contagi ci deve portare ad avere attenzione non paura perchè se rispettiamo le regole non dobbiamo avere paura. Noi dobbiamo avere responsabilità. Purtroppo le cene aziendali sono saltate, e non sono recuperabili: è tutto un business che viene meno, ne risentiranno anche le cene famigliari che molto probabilmente si svolgeranno in casa e non al ristorante. Questo è nuovamente un duro colpo. Ma sia chiaro che in questo momento al netto dell'aumento dei casi c'è un grande aumento della paura».

LE CRITICHE

Dania Sartorato aggiunge che tuttavia divisivo è anche lo strumento del green pass rinforzato. Strumento che inibisce gli incontri ma che ha trovato il pieno appoggio dei ristoratori. «Le cene aziendali sono cancellate anche perchè non tutti hanno il green pass rafforzato e questo è motivo di disgregazione delle compagnie e di stimolo al rinvio». Più che di rinvio però si parla di stop alle cene: «In realtà infatti si tratta di una cancellazione e basta - ammette - la sicurezza è massima e i controlli ci sono. Chi desidera può prenotare con la massima tranquillità». Sartorato spiega anche che nella giornata di ieri si sono svolti diversi controlli di green pass da parte di carabinieri e vigili nei locali. Il tutto si è svolto in maniera fluida e con la massima gentilezza, hanno riportato i proprietari dei locali alla Fipe. «Noi collaboriamo con le forze dell'ordine e con i clienti a loro tutela. Pranzare o cenare in ristorante è una delle cose più sicure», conclude la Fipe.

Elena Filini

