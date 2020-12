LA POLEMICA

TREVISO Ca' Sugana ha deciso: farà ricorso al Consiglio di Stato contro le sentenze del Tar che mettono in discussione le altezze autorizzate per i piani di recupero dell'ex Edison e di Ca' delle Alzaie, il Bosco Verticale. E nel frattempo scoppia la guerra tra la Cazzaro Costruzioni, che sta ultimando il complesso lungo la Restera, e Mts, società che invece ritiene l'itero progetto irregolare.

Ieri mattina avvocatura civica e settore urbanistica hanno passato al setaccio le due sentenze, trovando vari appigli su cui costruire un ricorso: «Le questioni giuridiche, processuali e urbanistiche sottese sono particolarmente complesse - osserva il vicesindaco Andrea De Checchi - e, in alcuni punti, controverse tant'è che alcuni elementi sono già oggetto di attenzione da parte del Consiglio di Stato per contenziosi simili che riguardano altri Enti. Altri aspetti, invece, sono particolarmente dibattuti in giurisprudenza ed è per questo che può apparire opportuno, in esito a questi ulteriori approfondimenti, un secondo grado di giudizio». De Checchi poi non risparmia una frecciatina alle opposizioni che, in queste ore, stanno mettendo sotto assedio la giunta: «Spiace peraltro constatare che da una complessa vicenda giuridica, che nasce con l'amministrazione precedente, qualcuno voglia fare della sterile polemica politica. Incurante del fatto che alcuni quesiti che vengono ora posti, dovevano essere rivolti proprio all'amministrazione precedente della quale alcuni soggetti, oggi membri della minoranza, facevano parte».

Intanto le due società divise dal progetto di Ca' delle Alzaie sono ai ferri corti. La Cazzaro Costruzioni minaccia di querelare la Mts per aver definito abusi i suoi edifici. E nel farlo ricorda che proprio gli avversari sono in concordato preventivo per problemi d'insolvenza: «Cazzaro Costruzioni - recita una nota - è costretta a rilevare come tale espressione, abusi, una volta di più si riveli falsa nei fatti, impropria sotto il profilo giuridico e inaccettabile sotto quello morale, anche perché riportata più volte dai media. Per tutelare il proprio buon nome acquisito nel corso di oltre mezzo secolo di storia, pertanto, ha già dato mandato ai propri legali di agire immediatamente in sede giudiziaria». E poi conferma che anche lei ricorrerà in Consiglio di Stato per la questione delle altezze. Pronta la replica di Mts: «Sulla presunta insolvenza della Mts forse la Cazzaro si riferisce all'istanza di fallimento dalla stessa proposta (dopo aver appositamente acquistato un credito da un terzo), finalizzata ad ottenere l'interruzione del procedimento al Tar ed evitare una pronuncia dello stesso, un'iniziativa che si commenta da sola. Mts a tal proposito sta già facendo valere le proprie ragioni nelle sedi opportune». Così Giuseppe Tedeschi, legale rappresentante di Mts che ha nuovamente diffidato il comune a sospendere i lavori, facendo presente che ogni responsabilità risarcitoria ed erariale in caso di ulteriore inerzia ricadrà su amministratori e dirigenti degli uffici. Entrando nel merito delle decisioni del Tar inoltre la società ribadisce come «L'obbligo di approvare un piano attuativo prima di procedere all'edificazione era espressamente previsto dal Piano regolatore e, come statuito dal Tar, ad esso non era ammessa deroga. Tanto è vero che anche Mts ha edificato i propri edifici a seguito di un piano di recupero, piano tuttora pienamente valido ed efficace come ricordato dallo stesso Tar». «Il Tar - spiega Nicola Magaldi, dello studio Bressan Cacco che assiste in sede amministrativa Mts - diversamente da quanto afferma il consigliere Barbisan, non ha detto nulla di nuovo, avendo integralmente confermato l'interpretazione della norma sulla deroga alle altezze già fornita nella propria sentenza n. 244 del 2017. Il Comune tuttavia ha ritenuto di non adeguarsi a tale pronuncia consentendo la realizzazione di altezze di circa 10 metri in più rispetto a quanto consentito».

