Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA POLEMICATREVISO «Ancora troppi ristoratori non controllano il Green pass. Vorrei dire ai gestori dei locali: il 90% della comunità è vaccinata. Fare i furbi per soddisfare il 10% non ha tanto senso». Green pass rinforzato e controlli: mentre il plauso alla nuova misura è generale, il sindaco di Treviso Mario Conte si rivolge direttamente ai ristoratori leggeri, nei cui locali il controllo del Green pass non è una priorità. «È...