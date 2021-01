LA POLEMICA

TREVISO «Abbiamo un numero esagerato di positivi a fronte dell'attuale mini-lockdown: i contagi dipendono molto anche dal fatto che ci sono persone che escono dalla quarantena e continuano a girare nel territorio. In alcuni casi, in particolare, le persone che dovrebbero rimanere in isolamento domiciliare hanno dato un numero di telefono errato al servizio di tracciamento per non rendersi reperibili. Sono comportamenti poco etici che ci espongono a una numero di contagi elevatissimo». Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl trevigiana, non usa giri di parole. La curva dei contagi, in questi giorni, non sta andando come sperato. I tamponi positivi non diminuiscono, l'ondata non si arresta. E la probabilità che la zona rossa, o arancione, resti anche dopo le feste è sempre più alta. Benezzi chiede quindi l'aiuto del prefetto: «Bisogna aumentare i controlli».

In questo quadro però le forze dell'ordine stanno facendo quello che possono. «I controlli ci sono. E sono frequenti e seri - precisa proprio il prefetto Maria Rosaria Laganà - ma non possiamo mettere un poliziotto o un carabiniere davanti alla porta di una persona in quarantena o in isolamento fiduciario. Non è questo il mondo e, inoltre, sarebbe anche impossibile farlo visti i numeri. Purtroppo c'è troppa libertà di muoversi, servirebbero delle limitazioni». Anche il prefetto Laganà, che in quanto a concretezza non ha nulla da invidiare a nessuno, indica subito il vero problema: «Molto probabilmente ci sono troppe deroghe - ammette - che giustificano troppi spostamenti. Rendere possibili le visite anche agli amici, seppure limitandole solo a due persone, forse era un'eccezione che si sarebbe potuto evitare. Magari sarebbe stato meglio consentire le visite solo ai parenti. Tutte queste deroghe invece non facilitano il lavoro delle forze dell'ordine». L'unica soluzione è fare appello al senso civico. È quello che fa Benazzi subito dopo aver chiesto aiuto al prefetto: «Chiedo a tutti, dal punto di vista etico e dal punto di vista umano verso gli altri, per cortesia - si raccomanda il direttore generale - se siete in quarantena, restate a casa e fatevi trovare quando i nostri servizi vi telefonano per la verifica periodica. Il mancato rispetto dell'isolamento è un comportamento che espone la popolazione a un rischio di contagio perpetuo». Senza contare i rischi per chi viene beccato in giro pur essendo positivo o comunque costretto all'isolamento fiduciario: per i positivi che evadono dalla quarantena è prevista la denuncia penale con arresto che può andare a 3 a 18 mesi, più una multa fino a 5mila euro. «I pranzi di Natale non ci hanno aiutato - osserva Benazzi - stiamo ricevendo tante persone positive in più rispetto al periodo che ha preceduto le feste. Evidentemente qualcosa non ha funzionato nel rispetto delle regole».

L'Usl ha una banca dati aggiornatissima. Ogni giorno inserisce i nominativi delle persone positive, di quelle in quarantena o in isolamento perché sono state a contatto con un positivo. Prefettura e forze dell'ordine possono accedervi liberamente e senza limitazioni. E questo è un potentissimo strumento per effettuare i controlli: «Però - spiega il prefetto Laganà - non è che le pattuglie dei carabinieri o della polizia possano andare materialmente a suonare il campanello di chi è in quarantena per verificare se è in casa. Non funziona così. Semmai è l'Usl che avvisa se, nei controlli telefonici che fanno, non trovano il diretto interessato. Gli agenti che operano sul territorio utilizzano questi elenchi per verificare i nomi di chi trovano in giro per le strade. In questo caso le verifiche sono molto precise. Poi controllare quanto accade nelle case è sempre molto difficile e dipende da tanti fattori». Il prefetto però non si perde d'animo: «I dati che stiamo esaminando in queste ore fanno riferimento ai giorni di Natale - osserva - poi le regole e i divieti si sono fatti molti più severi. In questi ultimi giorni, per esempio, di gente in giro se ne vede pochissima. Spero che prevalga il buon senso e si limitino al massimo gli spostamenti».

Mauro Favaro

Paolo Calia

