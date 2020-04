LA POLEMICA

TREVISO A multare i primi runner era stato il sindaco di Vittorio Veneto, inflessibile nell'applicare la sanzione a chi aveva osato violare la normativa cedendo alla tentazione di una corsetta all'aperto. Negli ultimi giorni le multe sono arrivate da Oderzo: su dieci verbali cinque sono stati staccati a persone intente a fare jogging, diventato per molti la nuova frontiera dei controlli per limitare il contagio da Coronavirus. Ma proprio per fare chiarezza sulla corsa ieri è dovuto intervenire il presidente della Regione Luca Zaia: «In solitaria ognuno fa quello che vuole - ha detto Zaia - Passeggia, marcia, sfreccia. L'importante è che non ci siano assembramenti». Ovviamente il governatore ci tiene a precisare gli esatti termini della questione invitando, comunque tutti, a essere ragionevoli: «Ma ci vuole buon senso - osserva infatti - non è che i 200 metri attorno a casa debbano diventare una sfida tra vicini». Ieri anche il premier Giuseppe Conte è intervenuti sulla questione per un chiarimenti che si spera sia definitivo ma che invece continua a lasciare ampi margini all'interpretazione: «Nel nuovo Dpcm si vietano gli allenamenti anche degli atleti professionisti onde evitare che delle società sportive possano pretendere l'esecuzione di una prestazione sportiva anche nella forma di un allenamento. Ovviamente gli atleti non significa che non potranno più allenarsi: non lo faranno in maniera collettiva ma individuale».

IL CAOS

Da subito si era creata una grande confusione. In molti casi e forze dell'ordine hanno semplicemente applicato quanto previsto dal decreto governativo, che semplicemente vieta di uscire senza un buon motivo, a prescindere dalla distanza. L'ordinanza della Regione concede invece i famosi 200 metri. Questa disparità ha scatenato differenti interpretazioni al punto che il governatore Zaia ha scritto ai prefetti chiedendo uniformità di giudizi e precisando che la Regione consente di uscire a non più di 200 metri da casa. In questi giorni in prima linea è finita Oderzo, dove gli agenti della polizia locale hanno staccato sanzioni a una decina di cittadini sorpresi a fare jogging. Sono stati staccati una decina di verbali: la metà nei confronti di chi stava praticando jogging all'aperto e l'altra metà per chi era in giro né per lavoro, né per fare la spesa, andare in farmacia o altri motivi urgenti.

DI DOMENICA

Tanto per citare un esempio, domenica scorsa la pattuglia è intervenuta vicino al Monticano per un motivo estraneo al jogging, quando ha scorto un uomo che stava passeggiando. Al controllo l'uomo è risultato essere al di fuori dei 200 metri da casa ed è stato sanzionato. Ogni giorno poi l'auto dei vigili è in giro per la città con l'altoparlante invitando i cittadini a restare a casa. Coordinati dal comandante Andrea Marchesin, gli agenti della Polizia locale controllano che le regole siano rispettate, per il bene di tutti: «Sì, certo risponde la sindaca Maria Scardellato - la maggior parte degli opitergini si sta comportando bene e in molti si stanno adoperando per gli altri. Purtroppo ancora niente jogging continua - l'ordinanza del presidente Zaia impone il limite dei 200 metri, ma anche la nuova circolare del Ministero dell'Interno esclude esplicitamente la possibilità di fare jogging, distinguendo tra attività motoria nei pressi dell'abitazione e attività sportiva( jogging) vietata». La circolare dice chiaramente: si evidenzia che l'attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all'attività sportiva (jogging). La circolare poi si richiama alla disposizione del Consiglio dei Ministri del 9 marzo scorso, che tiene distinte le due ipotesi e fa rientrare nell'attività motoria il camminare nei pressi di casa propria».

Annalisa Fregonese

