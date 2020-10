LA POLEMICA

CONEGLIANO Dopo il no del Comune di Conegliano anche la questura, proprio sulla base della mancata messa a disposizione di piazza Cima, ha negato l'autorizzazione alla manifestazione di protesta contro il Dpcm denominata In piazza per la libertà, prevista per oggi pomeriggio. La comunicazione ufficiale nel primo pomeriggio di ieri, quando gli organizzatori, Devis e Alex Bonaldo, che potevano contare sul supportati dal movimento Vox Italia, sono stati convocati direttamente in piazza delle Istituzioni a Treviso. Le motivazioni addotte nella determina (del Comune, ndr) si legge nella nota del questore Vito Montaruli - si riferiscono a motivi di sanità pubblica, tali che non sussistono più le condizioni per concedere l'occupazione di suolo pubblico richiesto per lo svolgimento della manifestazione, nonché alla considerazione che l'apertura al traffico veicolare lungo via XX Settembre e la presenza di numerosi plateatici in piazza Cima rende impossibile da un lato la compresenza del numero di partecipanti indicati in preavviso e nel contempo la garanzia del distanziamento sociale come previsto dalle attuali misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica».

ANNULLATA

Agli organizzatori, dunque, non è restato altro da fare che annullare il sit-in. «Ho dato il massimo, e anche di più, non so che dire si è sfogato Devis Bonaldo sul gruppo Telegram che nel giro di pochi giorni aveva fatto segnare oltre 700 adesioni -. Purtroppo non posso permettermi di prendermi la responsabilità di portare avanti la manifestazione senza autorizzazione, è un rischio troppo grande, quindi avviso tutti pubblicamente che è annullata, poi ognuno faccia quel che crede sia giusto». Non si può escludere che ci possano essere comunque dei raduni spontanei. Bonaldo è stato ieri in questura a Treviso, incontro nel quale gli è stato comunicato il diniego di fare la manifestazione in piazza Cima e via XX Settembre e gli è stata prospettata la possibilità di richiedere l'autorizzazione per farla in un'altra zona della città, con spazi più ampi, per esempio nell'area della Zoppas Arena. Ipotesi scartata dall'organizzatore in quanto ritiene che le manifestazioni vadano fatte davanti ai palazzi istituzionali.

LO SFOGO

«Ho perso dieci anni di vita in una settimana per organizzare questa manifestazione prosegue Bonaldo nel suo sfogo -. Sono diventato pazzo per fare tutto secondo le regole, sono andato due volte al commissariato della polizia di Stato per far approvare il modulo di preavviso di pubblica manifestazione, dalla polizia locale per avere la concessione dell'occupazione del suolo pubblico, poi mi ha convocato la Digos per l'approvazione del questore dopo alcuni accertamenti, ho ricevuto e fatto telefonate ogni giorno per una settimana, per parlare con associazioni, giornalisti, reclutare servizio d'ordine, sono andato a parlare con un gruppo di esercenti per sentire le loro istanze e mettere insieme delle proposte». Il sindaco Fabio Chies, giovedì, era stato chiaro: «La situazione Covid è preoccupante e i dati sconsigliano ulteriori affollamenti; inoltre ricordo a tutti che la piazza ospita i plateatici che lavorano a quell'ora. Sono pronto ad incontrare una delegazione di manifestanti ed unirmi al loro messaggio per sensibilizzare chi di dovere ma non a mettere a rischio la salute pubblica in questo momento particolarmente delicato». Tra le associazioni che l'organizzatore aveva riferito inizialmente avessero aderito c'era l'Ascom di Conegliano, ma ieri il presidente Maurizio Gibin ha detto di non essere mai stato interpellato dagli organizzatori e che Ascom non avrebbe partecipato, pur condividendo le ragioni della protesta. Nonostante la delusione, Bonaldo non ha intenzione di mollare: «Mi muoverò per creare un'associazione che mi faciliterà nell'avere concessioni ed aprire tavoli di trattativa. Inoltre, mi sto coordinando con gli altri organizzatori di manifestazioni del Veneto per farne una più grande regionale. Vorrei raggiungere anche tutti gli organizzatori delle altre regioni per unirci e creare un movimento che coinvolga tutta la nazione, è ora di mettere fine ai campanilismi, alle divisioni inutili, se vogliamo vincere questa battaglia dobbiamo essere una cosa sola, combattere tutti dalla stessa parte».

Elisa Giraud

