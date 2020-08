LA POLEMICA

CASTELFRANCO «Una lista di 23 persone, non abbiamo ballerini, nani o attori ma persone con voglia di fare. È caos per l'affermazione del vicesindaco uscente e capogruppo di Forza Italia, Gianfranco Giovine durante la presentazione delle liste che appoggiano la candidatura di Stefano Marcon. Gli esponenti della coalizione Castelfranco Merita si sono sentiti offesi, in particolare l'attore Fabio Sartor, l'autore Marco Ballestracci e Anna Bassani, persona diversamente abile, molto attenta e attiva nel sociale. «Il vicesindaco ha offeso chi vive in condizioni di difficoltà o deve fare i conti con qualche handicap affermano i capigruppo di Castelfranco Merita, Anna Bassani, Nazzareno Bolzon e Gianni Fiscon . Il signor Giovine sa molto bene che all'interno della lista Democratici per Castelfranco, Sartoretto Sindaco è presente anche Anna Bassani con tratti di disabilità afferibili a quanto riportato nella sua disdicevole dichiarazione. Desideriamo sottolineare che è stato offensivo non solo nei confronti della Bassani ma anche verso tutte quelle persone che ogni giorno affrontano problemi legati alla disabilità».

Immediate le scuse del vicesindaco Gianfranco Giovine. «Mi dispiace se qualcuno ha interpretato male le mie parole afferma . Non sapevo che fosse candidata una persona affetta da questa disabilità. Anna Bassani è una persona che conosco da quando è nata, l'ho sempre rispettata e stimata e continuerò a farlo». Le liste civiche che confluiscono in Castelfranco Merita sono state infatti rese note solo successivamente alla conferenza di presentazione di quelle di Castelfranco la città che amiamo e quindi, Giovine non era a conoscenza ufficialmente della presenza della Bassani in una delle liste.

Sulla questione sono intervenuti anche Fabio Sartor e Marco Ballestracci, entrambi nella coalizione Castelfranco Merita. «Una frase copiata da Rino Formica, mica è capace di altro, ci deve mettere tutto il suo disprezzo per la categoria degli attori scrive Sartor sulla sua pagina Detto poi da uno che non ha fatto niente dalla vita fa tristezza e sorridere al tempo stresso». «La mia affermazione voleva solo evidenziare la particolarità dei lavori di alcuni candidati delle altre liste ma non voleva essere offensiva nei confronti di nessuno, mai mi sarei permesso di dire cose offensive afferma Giovine . Non c'era l'idea di colpire nessuno e chiedo scusa pubblicamente alla Bassani. Partito di nani e ballerine è un gergo già utilizzato in politica. Non era mia intenzione offendere nessuno, né nella politica né fuori. Loro mi stanno calpestando di offese alle quali non replico». (l.rus)

