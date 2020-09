LA POLEMICA

CASTELFRANCO «La matita del ministero è cancellabile». È netta la sentenza di alcuni cittadini che nei seggi di Vedelago e Castelfranco ieri mattina hanno voluto testare insieme ai rispettivi presidenti prima di votare le matite copiative per verificare che fossero indelebili. E, quelle matite nel seggio numero 18 a Cavasagra e nel numero 8 alle scuole medie Giorgione di Castelfranco, dell'indelebile sembrano avere poco. Dopo le richieste di provare le matite copiative prima del voto, in entrambi i casi i segni di queste venivano cancellate con una semplice gomma da cancellare. «Sono andato a votare al seggio numero 18 nelle scuole di Cavasagra di Vedelago afferma Massimiliano Paternuostro Quando sono entrato ho chiesto agli scrutatori se avessero controllato le matite perché ho avuto un sentore. Il presidente del seggio mi ha immediatamente detto che aveva controllato e mi ha invitato a mia volta a verificare dandomi un pezzo di carta, una matita arrivata dal Ministero e una gomma. Ho provato a fare un segno e ho cancellato, è venuto via subito. Abbiamo fatto lo stesso con le altre tre matite che c'erano nel seggio e tutte hanno dato lo stesso risultato. Ho fatto mettere tutto a verbale». È stato medesimo il procedimento effettuato a Castelfranco, all'interno del seggio 8 della scuola media Giorgione: «Sulla scia di quanto successo a Vedelago ad un mio amico ho voluto controllare la matita provandola prima di votare spiega un residente Si vedeva ad occhio nudo che era una matita normale, non era contrassegnata. Così prima di votare l'ho provata insieme agli scrutatori e si cancellava. Ho scritto una dichiarazione e poi, insieme alla presidente del seggio abbiamo redatto un verbale».

IL DUBBIO

«Erano matite contrassegnate e numerate spiega Paternuostro Le abbiamo provate su carta normale e si cancellavano tutte. Il presidente del seggio ha chiamato il responsabile dei seggi elettorali del Comune di Vedelago che è arrivato immediatamente portando anche altre matite degli anni prima. Le abbiamo provate su carta normale e anche quelle si cancellavano. Il responsabile del Comune ha poi deciso di fare un'ulteriore verifica annullando una scheda elettorale e provandovi la matita. E anche lì si è cancellata. Poi abbiamo preso una matita normale per confrontare i tratti e abbiamo ricevuto lo stesso effetto. Dopo aver fatto mettere tutto a verbale, ho votato incidendo molto bene il tratto».

LA SOLUZIONE

A Castelfranco i vigili hanno portato delle nuove matite copiative degli anni scorsi nel seggio numero 8 sistemando così la situazione. Inevitabili però le code che si sono create fuori dal seggio alle 12.30. In via generale, problemi di questo tipo a parte, nei seggi di Castelfranco tutto si è svolto in maniera regolare. Le file non sono mancate, soprattutto nella scuola media Sarto dove ieri, per votare, tra i primi alle 7, c'era anche il candidato Lorenzo Angelo Zurlo di Punto d'Incontro, Maria Gomierato di Noi, la civica e Sebastiano Sartoretto di Castelfranco merita. Ha espresso la propria preferenza a Salvatronda invece il sindaco uscente Stefano Marcon per Castelfranco la città che amiamo e nella scuola media Giorgione, Cristian Bernardi.

Lucia Russo

