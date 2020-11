LA POLEMICA

CASTELFRANCO Covid, diffusione dei dati e privacy dividono i sindaci del trevigiano. Da un lato chi, come i Comuni di Treviso, Oderzo, Fontanelle, Volpago, Mansuè e Cimadolmo non hanno remore nel diffondere i numeri dei positivi. Dall'altro invece ci sono sindaci come quelli di Montebelluna, Motta di Livenza e Castelfranco che hanno la bocca cucita appellandosi al dovere di tutelare la privacy dei contagiati. Fatto questo che ha scatenato la bagarre in consiglio comunale a Castelfranco, martedì sera quando, in sede di comunicazioni, il sindaco e presidente della Provincia Stefano Marcon, ha avuto un botta e risposta con il consigliere di Democratici per Castelfranco, Claudio Beltramello che ha chiesto al primo cittadino di rendere noti i numeri. «Chiedo che il sindaco aggiorni l'interno consiglio comunale e i cittadini sulla situazione dell'epidemia nella nostra città inteso come numero di casi e la situazione della risposta dei servizi sanitari ha detto Beltramello Stiamo facendo questo consiglio ognuno a casa propria o nei propri uffici, non perché ci piaccia stare lontani ma perché siamo nel mezzo di una pandemia e credo sia importante essere aggiornati dal sindaco sulla situazione. È una comunicazione doverosa». Ed è nel rispondere al consigliere che il sindaco ha fatto riferimento alla tutela della privacy: «Essendo i dati sensibili ci sono alcune discussioni anche all'interno dei sindaci della provincia dove alcuni rendono edotti i cittadini e noti i dati, altri no anche in virtù del tema della privacy ha spiegato Marcon - Io non ho intenzione di comunicare i dati dei contagiati nel Comune di Castelfranco Veneto».

LA BAGARRE

Una risposta netta che, nemmeno dopo le sollecitazioni di Beltramello è cambiata. «Sindaco, la sua risposta anche alla luce del suo comportamento durante la campagna elettorale dove ha fatto nomi e cognomi dei contagiati come quello del consigliere Sebastiano Sartoretto, direi che diventa ridicolo perché non c'è nessun rispetto della privacy quando si parla di dati aggregati altrimenti ogni giorno ci sarebbero migliaia di violazioni visto che riceviamo numeri sulla Provincia, Regione e sull'Italia ha sottolineato Beltramello Non è assolutamente plausibile la sua giustificazione vista la normativa vigente. Nessuno chiede nomi e cognomi ma numeri». Irremovibile Marcon: «Non ho fatto nomi in campagna elettorale, come non li sto facendo ora. Non è mia intenzione comunicare i dati dei contagiati di Castelfranco Veneto. E basta così».

IN PROVINCIA

La discussione sul diffondere o meno i numeri dei positivi è entrata anche nella conferenza dei sindaci e, anche lì, ci sono pareri discordanti. A Montebelluna il sindaco Marzio Favaro si rifiuta di diffondere i dati nonostante le richieste da marzo da parte dei cittadini e dei consiglieri appellandosi anche lui al dovere di tutelare la privacy dei positivi. Stessa posizione quella di Alessandro Righi, sindaco di Motta di Livenza che sostiene anche ci siano state delle denunce a carico di alcuni primi cittadini che hanno diffuso i numeri sui positivi. A Treviso la pensa in modo del tutto opposto il sindaco Mario Conte che ogni sera, attraverso i canali social del Comune, aggiorna i cittadini sull'andamento del contagio elencando sia il numero di positivi che dei ricoveri nell'ospedale trevigiano Ca' Foncello. L'argomento, insomma, è controverso e le opinioni molto diverse. E i primi cittadini, sull'argomento, viaggiano in ordine sparso,

IL LEGALE

Entra nel merito della questione, interpellato, l'avvocato Roberto Quintavalle. «Rendere noto solo il numero di positivi in un territorio non porta a ledere la privacy di nessuno perché non rendo identificabili i soggetti spiega l'avvocato Se invece il dato è riferito ad un determinato luogo, gli interessati possono eccepire il diritto alla privacy perché è potrebbe essere possibile risalire ai soggetti. Ma anche qui, bisogna considerare il numero diffuso rispetto al contesto. Se sono ad esempio 3 positivi su 20, è difficile risalire a chi siano. Non bisogna comunque in alcun modo che i soggetti siano identificabili altrimenti si va a ledere la privacy del singolo e per questo è prevista una sanzione penale». Stando alle parole del legale quindi, diffondere il numero di contagiati in un dato territorio, Comune, Provincia o Regione, non è una lesione alla privacy perseguibile. Ma vale comunque la libertà di scelta dei singoli quindi, se un sindaco decide di non diffondere il dato sui positivi, lo fa a sua discrezione. Una scelta personale dettata, forse, anche dal non voler creare allarmismi all'interno del territorio.

Lucia Russo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

