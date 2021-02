LA RABBIA

CASTELFRANCO La zona gialla arriva, ma c'è chi ha deciso di non riaprire. Troppa incertezza, regole troppo limitanti, soprattutto per i locali che lavorano prevalentemente la sera. Con l'asporto si fa fatica. I gestori del Galeone d'Oro, pizzeria ristorante in Piazza Giorgione, hanno così deciso di non riaprire per il momento. Terranno ancora chiuso per un po'. Qualche settimana, forse un altro mese. Lo hanno comunicato con un post su Facebook. «Quando riaprire? Bella domanda! scrivono - ci piacerebbe saperlo, ma per ora aspettiamo notizie più rosee dal governo che ci ha tanto limitati dati i costanti e repentini cambiamenti sulle normative. Le regolamentazioni per la zona gialla restano comunque troppo restrittive secondo la nostra opinione. L'asporto? Semplicemente non conviene, o meglio non si guadagna, al massimo si va alla pari quando va bene. Statisticamente parlando e confrontandoci con nostri colleghi del settore, si lavora solo venerdì, sabato e domenica, mentre gli altri giorni si va in perdita, le spese superano i guadagni. Voi andreste mai a lavorare se solo i costi del tragitto superassero la paga giornaliera?».

IL PROBLEMA

I gestori assicurano che si tratta di una chiusura temporanea e che il locale riaprirà, anche se non si sa ancora quando. «Noi aspetteremo un altro po' conclude il post - giusto il tempo di vedere come e quando faranno un altro lockdown senza preavviso o quanto ci vorrà a ritornare in zona arancio o rossa che sia. Intanto stiamo rinnovando il menu e migliorando il locale per un'apertura, quando ci sarà, al top». I dipendenti della pizzeria (una decina) sono tutti in cassa integrazione da ottobre dello scorso anno.

IL PASSATO

Il Galeone aveva deciso di chiudere per un mese ad inizio novembre, con l'istituzione della prima zona gialla in Veneto. Un mese di chiusura, poi ad inizio dicembre la riapertura, ma solo per un paio di settimane. «Siamo stati aperti 2 settimane, per poi richiudere tutto con l'arrivo delle festività e la zona rossa senza preavviso spiega Mattia Corazza, uno dei gestori non vorremmo capitasse di nuovo la stessa cosa, aprire 2 settimane per poi dover richiudere per noi sarebbe davvero difficile. Le regole della zona gialla per noi che lavoriamo molto la sera sono penalizzanti. Attendiamo di vedere come evolve la situazione prima di riaprire».

Daniele Quarello

