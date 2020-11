LA PIZZERIA

CASTELFRANCO «Alla condizioni attuali ci costa meno chiudere che tenere aperto». Il Galeone d'oro, storico ristorante pizzeria in piazza Giorgione, nell'incertezza generalizzata creatasi nelle ultime ore per i provvedimenti del governo per il Covid ha deciso di abbassare le serrande per un mese. Lo ha annunciato ieri con un post sulla propria pagina Facebook. «Avviso ai clienti: dati i sempre più restrittivi e repentini dpcm abbiamo deciso di sospendere il servizio fino al 4 dicembre». Il locale rimarrà chiuso, non farà nemmeno asporto o consegna a domicilio. Riaprirà i battenti il 5 dicembre. «Lavorare solo per asporto? Per noi il gioco non vale la candela spiega Mattia Corazza, uno dei gestori del locale vuol dire lavorare in perdita o, se le cose dovessero andare proprio bene, arrivare a pareggiare i conti. Finora con la stagione più calda le cose sono andate bene, siamo riusciti a lavorare. Ma ora con tutte queste restrizioni le cose diventano difficili. Già accendere il riscaldamento è un costo considerevole. Lavorare a mezzo servizio, solo per asporto, non ci consente di sostenere i costi. E significa anche rischiare di dover buttar via cibo. In queste condizioni meglio fermarsi per un mese e poi ripartire a pieno regime, sperando di poterlo fare». I dipendenti, una ventina, sono in cassa integrazione. «Quando c'è stato il primo lockdown abbiamo tenuto chiuso quasi 3 mesi spiega Mattia Fortunatamente i proprietari dell'immobile ci hanno ridotto l'affitto. La cosa peggiore sarebbe lavorare con l'angoscia, la preoccupazione e l'incertezza. Ne approfitteremo per rinnovare il menù e fare un po' di manutenzione al locale».

Daniele Quarello

