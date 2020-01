L'ALLARME

TREVISO La pioggia, meglio la pioggerella di sabato scorso, non è bastata a pulire davvero l'aria. E il problema Pm10 ha già ricominciato a farsi sentire. I valori misurato dalle stazioni di rilevamento in via Lancieri di Novara e in strada Sant'Agnese che lunedì hanno mantenuto livello di concentrazione entro la norma praticamente per tutta la giornata, già martedì hanno cominciato a risalire a partire dalle 18 quando la concentrazione in via Lancieri di Novara è stata di 63 microgrammi per metro cubo, mentre in strada Sant'Agnese era ancora a 44. Poi, però, la crescita non si è più arrestata toccando, alle 21, i 110 microgrammi per metro cubo in via Lancieri di Novara e i 126 microgrammi per metro cubo in strada Sant'Agnese.

I VALORI

Valori che la mattina di mercoledì sono scesi sotto la soglia di rischio per poi risalire durante le ore serali e notturne. E le previsioni non sono tanto migliori per i prossimi giorni, secondo quanto indica l'Arpav.

Il problema non si ripropone in tutta la Marca con la medesima concentrazione. A Conegliano qualche lieve sforamento nella notte di martedì con punte massime tra le 19 e le 21 di 58-60 microgrammi epr metro cubo. Un po' diverso a Mansuè dove gli sforamenti sono cominciati alle 21, con punte massime tra le 3 e le 4 della notte tra martedì e mercoledì, con valori tra gli 82 e gli 83 microgrammi per metro cubo.

IL PUNTO

«Il problema è reso evidente dai dati misurati dalle centraline che evidenziano un'impennata degli sforamenti nelle ore serali quando le auto non circolano praticamente più. Significa che il vero respsoanbile dell'inquinamento da Pm10 è il riscaldamento domestico e le stufe che vengono accese in un periodo freddo come questo per riscaldare gli ambienti» spiega l'assessore all'ambiente Alessandro Manera. Il Comune sta facendo il possibile epr mettere sul piatto incentivi che convincano le famiglie ad ammodernare le caldaie. «Servirebbe un impegno del governo con maggiori fondi in base ai dati dell'inquinamento. a Treviso, ad esempio, non ci sono zone industriali ma valori delle Pm10 alti. Se avessimo maggiori fondi, ovviamente, si potrebbe fare di più» assicura l'assessore

Valeria Lipparini

