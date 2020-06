LA PIENA IMPROVVISA

Il ricordo di quel 2 agosto 2014 è ancora vivo. E il maltempo di questi giorni, in particolare quello di ieri, non fa che rinfocolarlo. Ieri come allora il Lierza, da tranquillo ruscelletto di collina, si è trasformato in un torrente impetuoso riversando cascate d'acqua all'altezza del Molinetto della Croda, e poi giù verso valle. Una scena da brividi che è stata ripresa e pubblicata sul web richiamando l'attenzione di centinaia di internauti. La forza del torrente fa capire la sua pericolosità: ieri le precipitazioni sono state abbondanti ma ben lontane dai 210 millimetri in 90 minuti che generarono la catastrofica tragedia di quella sera. Eppure il torrente si è ingrossato in un batter d'occhio assumendo dimensioni via via sempre più considerevoli e soprattutto minacciose. È rimasto nell'alveo, questa volta, ma la sensazione che possa esondare ora è sempre presente. Va detto che le previsioni indicavano chiaramente per la giornata di ieri la possibilità di forti precipitazioni in tutta l'area, un'eventualità che quel 2 agosto avrebbe probabilmente scoraggiato gli organizzatori della festa dei omi. All'epoca le previsioni infatti non indicarono nulla, se non qualche blando passaggio temporalesco, del tutto isolato e discontinuo.

I RISVOLTI GIUDIZIARI

Anche quell'aspetto contribuì in maniera determinante al disastro, sul quale di recente si è espressa la Corte d'Appello di Venezia depositando le motivazioni della sentenza con cui i giudici avevano confermato le assoluzioni per gli architetti Annalisa Romitelli (all'epoca dei fatti responsabile dell'ufficio tecnico del Comune), Leopoldo Saccon e del geologo Celeste Granziera, ovvero i tecnici della Tepco, lo studio che si occupò della consulenza per la redazione tecnica del Pat, finiti a giudizio con l'accusa di disastro colposo. Per la giustizia penale a causare la tragedia del Molinetto della Croda, travolto dall'ondata di piena del Lierza, è stata l'imprudenza delle vittime, rimaste a festeggiare anche quando il Lierza stava ormai invadendo la tensostruttura. Ormai quasi sei anni fa a perdere la vita erano stati Luciano Stella, Giannino Breda, Maurizio Lot e Fabrizio Bortolin. A conti fatti, come in molti hanno sottolineato successivamente, è stato solo un caso se le vittime non sono state di più. Le acque montarono improvvisamente travolgendo il tendone della festa, spazzando via tavoli, panchine e anche le auto in sosta. Ma se tutti i presenti fossero fuggiti a gambe levate, nessuno ora sarebbe qui a rivangare ricordi tanto strazianti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA