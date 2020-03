LA PIAZZA

TREVISO Davanti ad ogni ufficio una coda: si accede all'interno uno alla volta, così da lasciare in sala d'attesa non più di due o tre persone. Sia davanti all'ingresso principale della questura che all'agenzia delle entrate ieri mattina si accedeva a scaglioni. Ma tutto è avvenuto senza intoppi. Anzi, l'organizzazione imposta dalle nuove disposizioni per impedire la diffusione del Coronavirus hanno persino facilitato il lavoro del personale. «Anche se farsi aprire la porta da una persona che indossa una mascherina fa un certo effetto» non nasconde un utente dell'agenzia delle entrate in attesa davanti alla porta girevole. Per fortuna non c'è molto da aspettare: l'agenzia ha fatto presente a tutti gli iscritti l'obbligatorietà di far ricorso ai servizi telematici, lasciando la possibilità di accedere allo sportello solo al pubblico che non può avvalersi della piattaforma online, seguendo una procedura illustrata proprio all'ingresso degli uffici dell'Appiani nel regolamento dell'afflusso alla sala d'attesa con conseguente contingentamento degli accessi al fine di consentire un minimo distanziamento tra il pubblico in attesa a una sufficiente circolazione dell'aria. La stessa procedura, da giorni, è scattata anche all'ufficio immigrazione della questura, proprio di fronte all'agenzia, e negli altri sportelli pubblici presenti in piazza delle Istituzioni.

LA CHIUSURA

Nel padiglione N della Cittadella c'è l'ufficio dei giudici di Pace di Treviso, chiuso due giorni fa dopo il ricovero di una cancelliera 55enne risultata positiva al Covid19. Per i colleghi, nove persone in tutto, è scattato l'isolamento a casa. Tutti asintomatici, sono stati sottoposti a tampone ma, nel frattempo, gli uffici rimangono chiusi, almeno fino al 14 marzo. Una misura preventiva che non ha per il momento avuto contraccolpi ulteriori sulle attività della piazza. «Diciamo che rispetto alla prima settimana di allarme la situazione sta migliorando - spiegano dal Kofler Cafè di Treviso -: in pausa pranzo il giro di clientela si è mantenuto su buoni livelli. Il problema è la sera: lì il calo è stato drastico».

VOGLIA DI NORMALITA'

In questo angolo di Treviso, complice la presenza di numerosi uffici, la mattina è un brulicare di persone. «Non possiamo chiuderci in casa, gli impegni rimangono e la vita va avanti» dice serafico un uomo sulla cinquantina entrando in questura. Complice la chiusura dei plessi scolastici, vero cruccio per nonni e genitori vista la difficoltà nel far combaciare impegni e necessità familiari, ieri mattina in piazza delle Istituzioni c'erano diversi bambini. Biciclette, monopattini e qualche pallone hanno così incrociato il passaggio di impiegati e operatori delle forze dell'ordine: «Non possiamo mica tenerli in casa tutto il giorno, e l'aria aperta non può che fare bene - spiega una mamma -. C'è voglia di normalità in questo momento: è giusto seguire tutte le indicazioni che riguardano i comportamenti da tenere nei luoghi pubblici, ma cerchiamo di non farci prendere dal panico. Altrimenti tutto si ferma e ci facciamo solo del male».

GLI ESERCIZI

La preoccupazione tra i titolari degli esercizi commerciali della zona rimane comunque alta. «Abbiamo avuto un calo del 40% dei clienti» spiegano i titolari del bar Sale&Zucchero, di fronte alla questura, alle prese come tutti i locali pubblici anche con le disposizioni che impongono la distanza di almeno un metro tra clienti. Nessuno si dice invece preoccupato per la chiusura dell'ufficio dei giudici di pace. «Il Coronavirus è arrivato a Treviso e questo è un dato di fatto - spiega un operatore della piazza -. Speriamo che gli isolamenti funzionino, ma l'unica cosa che si può fare in questo momento per contenere la diffusione del virus è cercare di evitare contatti stretti e lavarci le mani, ma evitando psicosi inutili che non servono a niente». (a.belt)

