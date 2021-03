LA PAURA

TREVISO Telefoni in tilt. Nelle ultime ore migliaia di trevigiani che hanno già ricevuto la prima dose di AstraZeneca si sono rivolti all'Usl della Marca per sapere come comportarsi dopo il blocco totale del vaccino deciso dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), pur in via temporanea e precauzionale. I numeri non sono bassi. Sono già 17.432 i trevigiani ai quali è stata somministrata la prima dose di AstraZeneca. «Non c'è motivo per preoccuparsi: eventuali reazioni emergono tra le 24 e le 36 ore dopo l'iniezione. E nel nostro territorio non è stata registrata nessuna grave reazione avversa mette in chiaro Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria nel 10% dei casi si sviluppano febbre, cefalea e indolenzimento del braccio. Sono tutte reazioni ampiamente previste, che rientrano nel giro di una giornata».

LA FIGLIA DEL DG

Chi l'ha già fatto, è il messaggio, può stare tranquillo. Tra le persone che sono state vaccinate con AstraZeneca c'è anche la figlia dello stesso Benazzi, ricercatrice all'Università di Padova. A lei, nello specifico, è stata somministrata una dose appartenente al lotto ABV2856, sospeso una decina di giorni fa dall'Aifa, in via precauzionale, dopo la segnalazione di alcuni gravi eventi avversi in concomitanza temporale con l'iniezione, tra i quali il decesso di un militare in Sicilia. «Mia figlia è stata vaccinata con una dose di quel lotto e non ha avuto praticamente nessun sintomo rivela il direttore generale dell'Usl solo un po' di dolore al braccio, nel punto dell'iniezione, che poi è gradualmente scomparso». Si tratta dello stesso lotto di AstraZeneca al quale appartenevano 300 dosi usate lo scorso 20 febbraio per vaccinare parte dei 582 operatori del mondo della scuola, tra insegnanti e collaboratori, nel centro culturale di Riese.

I TIMORI

Proprio da questo stop si era diffuso il panico che nello scorso fine settimana ha portato 3mila insegnanti e addetti del personale scolastico a disdire l'appuntamento per la vaccinazione. Non solo. Nella giornata di sabato mille persone non si sono presentate ai centri vaccinali senza nemmeno avvisare, rischiando di far sprecare le dosi già prelevate dai frigoriferi. Lunedì mattina, di seguito, prima del blocco totale deciso dall'Aifa, era stato fermato un altro lotto di AstraZenca. I Nas erano intervenuti anche nella Marca sequestrando 1.100 dosi del lotto ABV5811 sulla scorta del provvedimento disposto dalla Procura di Biella per il decesso di una persona avvenuto poche ore dopo la somministrazione del vaccino. Oltre a quelle sequestrate, tra il 27 febbraio e il 12 marzo nel trevigiano erano già state usate 4mila dosi dello stesso lotto. Anche in questo caso senza registrare alcuna grave reazione avversa. Va sottolineato che fino a questo momento, come confermato dall'Aifa, non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e i gli eventi segnalati. Nei giorni scorsi, infine, lo stesso Benazzi si è vaccinato contro il coronavirus. Benazzi. Il direttore generale dell'Usl, in qualità di medico, ha ricevuto la prima dose di Pfizer. «Dopo l'iniezione ho avuto solo del dolore al braccio», sottolinea. Nessun'altra reazione. Tra tre settimane avrà il richiamo. (m.fav)

