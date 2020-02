LA PAURA

TREVISO Pericolo contagio da coronavirus: la Marca si ferma. Annullato il Carnevale, chiuse le scuole di ogni ordine e grado, sospese le lezioni all'università, chiusi i musei, chiusi i cinema e i teatri fino a domenica 1 marzo. E' il blocco totale: tutte le attività legate alla cultura, all'istruzione, all'intrattenimento sono state fermate per 7 giorni. Una serrata completa motivata dalla necessità di isolare i focolai e evitare le occasioni di trasmissioni del virus. L'ordinanza congiunta, firmata dal Ministero e dalla Regione Veneto impoe la chiusura delle scuole e la soppressione di tutte le manifestazioni ludiche fino al 1 marzo. Una settimana di stop per tutte le attività che richiedano un assembramento imponente di persone sia al chiuso sia en plein air. «Con riferimento all'ordinanza del Ministero della Salute e della Regione Veneto, fino al 1 marzo 2020 sono state disposte: la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, la sospensione delle attività di musei, poli culturali e di aggregazione, manifestazioni ludiche e sportive in ambito pubblico e privato». La sottolineatura è importante perchè tutte le fondazioni private sono tenute ad allinearsi alla direttiva. Ciò significa: niente più concerti, incontri, presentazioni, performance, progetti per sette giorni.

I DIVIETI

Intanto il Carnevale di Treviso, che proprio oggi e domani avrebbe dovuto entrare nel vivo con la celebre e partecipata sfilata del martedì grasso è interamente sospeso. L'ultimo atto, ieri a Vittorio Veneto, ha portato in piazza 14mila persone. Ora però niente più carri, niente più giochi, niente più sfilate. In conseguenza di questo saltano anche tutti i divieti di sosta e transito nel centro storico. Annullati anche i Carnevali di tutti gli altri centri della Marca: da Mogliano a Conegliano e Montebelluna. Tutti i sindaci della+ provincia di Treviso sono tenuti a rispettare le disposizioni del Governatore Zaia. Annullati anche i mercati: per tutta la settimana e fino al 1 marzo compreso non si terranno i mercati all'aperto nelle città e sul territorio della Provincia di Treviso. Salta il mercato del martedì e del sabato in Burchiellati e salta tutto il calendario dei mercati di Marca. Cancellata anche l'Antica Fiera, storico appuntamento di Godega Sant'Urbano, in programma dal 29 febbraio al 2 marzo. L'Agis ha comunicato che tutti i cinema del Veneto sono chiusi da oggi sino al 1 marzo incluso. Nessuna sala d'essai e nessun cinema in tutta la provincia di Treviso e nella regione potrà aprire al pubblico la normale programmazione. Chiusi tutti i teatri. Da questa mattina a domenica 1 marzo inclusa è sospesa la programmazione di tutti i teatri del Veneto. La disposizione regionale è stata recepita dai Teatri di Treviso, Castlefranco, Mogliano, Vittorio Veneto, Montebelluna, Asolo e da tutte le sale parrocchiali della Marca. Il Convegno Fare impresa con il turismo previsto questa sera al Teatro Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto e organizzato dalla Regione è stato annullato. Chiuse tutte le scuole.

LE AULE

Non solo le scuole pubbliche dal nido ai corsi universitari, ma anche le scuole private sono chiuse fino al 1 marzo. Tutte senza distinzione. Chiusi tutti gli istituti musicali, dal Manzato alle scuole di musica della provincia. Chiuse tutte le scuole di danza della città e della provincia. Chiuse le biblioteche di tutta la Provincia. In relazione all'ordinanza regionale per il contenimento del coronavirus già anticipata via Ansa dal governatore Zaia che prevede in funzione preventiva la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e e l'interdizione di tutti gli eventi di qualsiasi natura che portano all'aggregazione di pubblico in luoghi sia pubblici che privati, preso atto che detta ordinanza riguarda anche biblioteche.

LE PORTE SBARRATE

I musei civici di Treviso, il museo diocesano, la Collezione Salce, il Meve e il Museo Civico di Montebelluna, la Gipsoteca Fondazione Canova di Possagno, il Museo Casa Giorgione, il Museo civico di Asolo, il Mogart di Mogliano, il polo museale di Oderzo e tutti i musei del territorio provinciale sono chiusi da oggi a domenica compresa. A causa dei provvedimenti sanitari regionali per il coronavirus, lo Studio Teologico Interdiocesano di Treviso e Vittorio Veneto sospende tutte le lezioni di teologia fino al 29 febbraio incluso. Pertanto anche il Corso speciale sui 50 anni dello Studio, che era previsto nelle due sedi di Treviso e Vittorio Veneto nei giorni di lunedì e martedì prossimi, è rinviato a data da destinarsi.

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA