CONEGLIANO Contro il Covid hanno lottato fin da subito in prima linea continuando a farlo ogni giorno, e ieri non sono stati da meno anche contro un principio d'incendio. Il personale infermieristico dell'ospedale di Conegliano, assieme alla direzione medica, alla squadra di emergenza, all'ufficio tecnico e ai manutentori, si è infatti dimostrato più che all'altezza nello scongiurare guai peggiori sia ai pazienti ricoverati che alla struttura. Ieri mattina l'allarme è scattato poco dopo le 9.30. In una stanza del quarto piano, che ospita il reparto di geriatria, ha iniziato a diffondersi un forte odore di fumo, che poi ha iniziato anche a fuoriuscire dal controsoffitto. Immediatamente il personale infermieristico ha messo in atto il protocollo d'emergenza seguendolo alla lettera, e tenendo di fatto la situazione sotto controllo prima dell'arrivo dei pompieri, che poi l'hanno risolta nel giro di un paio d'ore mettendo la stanza in sicurezza, così come tutto il reparto. «Segno che i corsi che effettuiamo con il personale sanitario servono - affermano dal comando dei vigili del fuoco di Treviso - Non possiamo che elogiare l'operato del personale dell'ospedale di Conegliano, capace di far fronte a questa emergenza nonostante sia impegnato continuamente per combatterne una ben più grave e pericolosa per i cittadini».

L'INTERVENTO

«Sono cose che succedono» sottolineano dal comando dei vigili del fuoco. Un'affermazione che di per sé toglie qualsiasi dubbio: si è trattato di una vicenda del tutto accidentale e soprattutto non prevedibile. Di conseguenza nessuno ha la minima responsabilità per quanto accaduto. Anzi, va riconosciuto il merito che un evento eccezionale sia stato trattato nel migliore dei modi per evitare che degenerasse. A causare il principio d'incendio è stato infatti il malfunzionamento di un piccolo trasformatore che alimentava uno dei faretti d'illuminazione presenti nella stanza del reparto di geriatria. Non appena l'odore di fumo è stato avvertito, il personale dell'ospedale ha chiamato il 115 e poi fatto scattare il protocollo d'emergenza, individuando infine il punto da cui il principio d'incendio si stava sviluppando. Oltre agli infermieri presenti in corsia, è intervenuta la direzione medica assieme alla squadra di emergenza, all'ufficio tecnico e ai manutentori. I due pazienti ricoverati in quella stanza sono stati subito trasferiti e per precauzione sono stati anche spostati temporaneamente quelli ospitati nelle stanze vicine. Meno di una decina di persone in tutto. Il personale ha agito tempestivamente e con discrezione, soprattutto per evitare che si diffondesse un panico ingiustificato tra i pazienti. Dopo aver messo al sicuro i degenti, il personale sanitario si è concentrato sul principio d'incendio riuscendo a far rientrare l'evento utilizzando un semplice estintore.

LA MESSA IN SICUREZZA

Sul posto sono subito intervenuti anche tre mezzi dei vigili del fuoco con nove uomini. Posizionata l'autogru nel piazzale interno dell'ospedale, due operatori sono entrati al quarto piano, e sono stati raggiunti poi dagli altri colleghi. Il principio d'incendio, come detto, era già sotto controllo, e il lavoro dei vigili del fuoco si è limitato a concludere quanto aveva già iniziato dal personale dell'ospedale. L'intervento di messa in sicurezza si è protratto un paio d'ore, poi il reparto è potuto tornare pienamente operativo. La stanza in cui si è verificato il malfunzionamento del trasformatore è stata ripulita e, dopo un trattamento di sanificazione, è tornata a essere a disposizione dell'ospedale, anche se i pazienti che la occupavano sono stati alloggiati in un'altra. I vigili del fuoco inoltre utilizzato una termocamera per effettuare dei controlli più approfonditi, escludendo ulteriori pericoli. «Ringrazio tutti coloro che sono prontamente intervenuti sul posto per un problema che fortunatamente si è risolto senza conseguenze» ha sottolineato il direttore generale dell'Uls 2, Francesco Benazzi, complimentandosi anche lui con gli operatori dell'ospedale di Conegliano per come è stata gestito l'imprevisto in una situazione già d'emergenza per colpa del Covid.

Giuliano Pavan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

