LA PARALISITREVISO Quattro incidenti in successione hanno mandato in tilt la circolazione stradale ieri mattina in città, provocando lunghe code in ingresso da Fiera a San Giuseppe. I disagi maggiori li ha causati la carambola registrata poco prima delle nove sul put, in viale Oberdan, dove un camion Iveco è entrato in collisione con una Toyota Yaris all'altezza dell'incrocio con viale Monfenera, davanti a porta Santi Quaranta. L'utilitaria è stata trascinata per una ventina di metri prima di fermarsi. Fortunatamente non vi sono stati...