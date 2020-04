LA PANDEMIA

TREVISO Oltre 200 morti. È stata superata la drammatica soglia. In meno di due mesi hanno perso la vita 201 trevigiani contagiati dal nuovo coronavirus. Ieri sono mancate altre sei persone: tre in ospedale e altrettante nelle case di riposo. Due erano ricoverate a Oderzo e una a Treviso. Due donne e un uomo. Avevano un'età media di 83 anni e già diversi problemi di salute sulle spalle. Non è una consolazione. Lo stillicidio continua. Il totale delle persone mancate nella Marca ha toccato quota 197. E a queste vanno aggiunti almeno altri quattro trevigiani che hanno perso la vita fuori provincia: un paziente di Castelfranco mancato a Bassano e tre che erano ricoverati tra Conegliano e Vittorio Veneto e che poi sono stati trasferiti nell'ospedale di Belluno. «L'emergenza non è ancora finita», aveva detto Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca, raffreddando facili entusiasmi.

IL BOLLETTINO

I numeri lo confermano. Il virus ha colpito 2.300 trevigiani da quando è scoppiata l'epidemia, lo scorso 25 febbraio. Sono 1.497 le infezioni da coronavirus attualmente in corso. Solo ieri sono stati confermati altri 63 nuovi contagi. La buona notizia è che aumentano sensibilmente i guariti. Esattamente 606 trevigiani sono usciti dal tunnel del Covid-19. In una sola giornata sono guarite altre 137 persone. Una cifra che non si era praticamente mai vista. Di pari passo, aumentano le dimissioni dagli ospedali: 491 sono già usciti dai reparti, 28 in più rispetto a ieri. E continuano a calare sia i ricoveri che gli isolamenti domiciliari. Oggi nei reparti ordinari degli ospedali trevigiani ci sono 229 pazienti, 23 in meno rispetto a ieri. Nelle Terapie intensive si è scesi addirittura a 25. Nelle ultime 24 ore altri cinque hanno potuto lasciare la Rianimazione. Adesso si è abbondantemente al di sotto del livello di guardia. Ci sono ancora 2.786 persone in quarantena obbligatoria a casa. Però in un solo giorno 33 hanno potuto uscire dall'isolamento più assoluto.

DATI CONFORTANTI

Sono numeri che tratteggiano la via della speranza. Confermata anche dal fatto che alcune case di riposo stanno rialzando la testa dopo la chiusura di tutti i contatti con l'esterno per provare a tenere fuori il virus. L'emblema è quanto accaduto nel centro servizi Ca' dei Fiori di Casale sul Sile. Qui era esploso uno dei focolai più violenti della Marca. Erano risultati contagiati 43 anziani. Oltre la metà del totale. Stando ai dati ufficiali, nelle ultime settimane sono mancate almeno dieci persone. Ma dal nuovo giro di tamponi eseguito ieri dall'Usl è arrivata la svolta: sono solo 6 gli anziani ancora positivi al coronavirus. Gli altri 74 ospiti della struttura sono risultati negativi. Il Covid-19 ha fatto un passo indietro. Anzi, decisamente più di un passo. «Per la grande forza di volontà dei nostri anziani, che non hanno mai mollato spiega il direttore Michele Basso, rientrato dopo essere stato a sua volta contagiato l'isolamento immediato nel reparto Covid, l'applicazione del protocollo di sicurezza, la chiusura immediata degli accessi alla struttura, il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione e l'opera costante di sanificazione hanno fatto si che si riuscisse a migliorare notevolmente la situazione e a fermare la propagazione del contagio, partito da un ospite che era arrivato dal reparto di Geriatria dell'ospedale di Treviso». Il focolaio non c'è quasi più. «Ora non molliamo: continueremo il monitoraggio degli ospiti aggiunge il direttore i dipendenti sono praticamente rientrati tutti. Non posso smettere di ringraziare il personale medico, gli infermieri e gli operatori per il costante lavoro al fianco dei nostri anziani». Un altro segnale importante arriva dall'Israa di Treviso. Fino da ora qui non ci sono stati particolari problemi legati al coronavirus: su oltre 800 ospiti, solo una 90enne dello Zalivani è risultata positiva, senza sintomi. E a breve si riapriranno le porte. Tra la fine di aprile e l'inizio di maggio le residenze di Treviso torneranno ad accogliere i familiari degli anziani. Si sta studiando un sistema che prevede la prenotazione delle visite e la misurazione della febbre prima dell'ingresso. Oltre ovviamente a tutti i dispositivi di sicurezza, a partire dalle mascherine. Nel frattempo la struttura ha avviato un programma salute per gli operatori che li coinvolge in attività di rilassamento fisico e mentale nei giardini delle residenze per diminuire lo stress lavorativo al tempo del coronavirus.

M.Fav

