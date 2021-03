LA PANDEMIA

TREVISO «L'allarme adesso non riguarda più solo i reparti ordinari, ma anche le Terapie intensive». Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca, lo dice in modo chiaro. I trasferimenti in ospedale di pazienti positivi al coronavirus continuano ad aumentare. E ciò che più preoccupa è che aumentano in particolare i casi gravi. Ad oggi sono 75 le persone che versano in condizioni critiche: 32 sono ricoverate nelle unità di Terapia intensiva e 43 nelle aree semi-intensive dei reparti di Pneumologia. Solo ieri ci sono stati 5 nuovi ricoveri: persone dai 50 anni in su con gravi problemi respiratori. Due di loro sono entrati direttamente in Rianimazione. «Se continua così, tra una settimana saremo già ai livelli di novembre avverte il direttore generale siamo tornati nella fase critica per quanto riguarda gli ospedali. Si prevedeva che potesse capitare dal 25 marzo, invece i numeri sono nuovamente esplosi e il problema è emerso con dieci giorni di anticipo».

IL BOLLETTINO

A livello complessivo, sono 257 i pazienti Covid positivi ricoverati negli ospedali trevigiani. Se si farà un ulteriore passo sulla scala dell'emergenza, scatterà di nuovo il blocco delle prestazioni non urgenti. Visite specialistiche, esami strumentali e interventi chirurgici programmati rischiano di slittare ancora. «Le persone giovani, pienamente attive a livello lavorativo, non percepiscono totalmente il rischio evidenzia Benazzi si sta sottovalutando il problema». In tutto ciò si fatica a comprendere come molti possano ancora rifiutare il vaccino contro il coronavirus. «E c'è il timore che aumentino dopo il blocco precauzionale di AstraZeneca. Chi non vuole vaccinarsi dovrebbe farsi un giro in Terapia intensiva incalza il direttore generale dell'azienda sanitaria così si capirebbe che anche un giorno di febbre post vaccino non ha assolutamente paragone rispetto al rischio enorme di sviluppare una grave malattia a causa del contagio da coronavirus».

NEI REPARTI

Nel dettaglio, i 32 pazienti in Terapia intensiva sono ricoverati tra gli ospedali di Treviso (13), Vittorio Veneto (10), Montebelluna (6) e Conegliano (3). A questi si aggiungono i 43 che si trovano nelle aree semi-intensive delle unità di Pneumologia: 17 a Treviso, 14 a Montebelluna e 12 a Vittorio Veneto. Entro la fine di questa settimana verrà riaperta la Terapia intensiva aggiuntiva del Ca' Foncello, ricavata nell'edificio di Malattie infettive, che conta 12 posti letto dedicati al Covid. Da lunedì è stato riaperto il Covid Hospital del San Camillo di Treviso: si è partiti con un reparto Covid da 36 posti letto, ma si potrà salire fino a 76 posti. Anche il reparto Covid dell'ex ospedale Guicciardini di Valdobbiadene è tornato a regime. Di pari passo, cresce la richiesta di tamponi. Lunedì ne sono stati eseguiti 2.860 nei Covid Point allestiti dall'Usl. Tra questi, 885 ad Altivole, 864 a Treviso e 649 a Conegliano. «Ci stiamo avvicinando alla quota di 3mila dice Benazzi a breve potremo riaprire anche i Covid Point di Vittorio Veneto e dell'ospedale di Castelfranco, dedicato ai ragazzi con meno di 14 anni». Nel frattempo l'epidemia non si ferma. Ieri nella Marca sono emersi 479 nuovi contagi. I trevigiani che stanno combattendo contro l'infezione sono saliti a 3.875 (più 170 in un solo giorno). E purtroppo sono mancate altre quattro persone. Con questi ultimi, sale a quota 1.615 la triste conta dei decessi registrati nel trevigiano in poco più di un anno di epidemia.

M.Fav

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA