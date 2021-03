LA PANDEMIA

TREVISO Gli ospedali del trevigiano si riempiono. Solo ieri sono stati ricoverati 18 pazienti colpiti dal coronavirus. E tra questi ci sono anche delle persone tra i 45 e i 50 anni, con pesanti problemi respiratori, trasferite direttamente nelle aree semi-intensive della Pneumologia. Si aggiungono ai 12 ricoverati domenica, a partire dai 53 anni di età. «Purtroppo i ricoveri sono in continuo aumento spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca e questo anche tra persone giovani». Intanto i contagi non si fermano. Ieri sono emerse 119 nuove positività. Il conto totale stavolta è stato fatto per difetto a causa di alcuni problemi ai sistemi informatici. Oggi verrà aggiornato: ci si prepara inevitabilmente a un nuovo aumento. E purtroppo è già tornato a salire anche il numero dei decessi. Ieri sono mancate 5 persone che erano risultate positive al Covid. Con questi ultimi, salgono a quota 1.611 i lutti registrati in provincia in quasi tredici mesi di epidemia.

LA LUNGA BATTAGLIA

Al momento sono esattamente 3.705 i trevigiani che stanno combattendo contro l'infezione da coronavirus. Tra questi, oltre 200 sono ricoverati in ospedale. Compresi 31 in Terapia intensiva. Il San Valentino di Montebelluna è già tornato a accogliere 46 pazienti positivi, tra i quali cinque in rianimazione. Anche su questo fronte si è tornati al livello di guardia. Nella Rianimazione centrale del Ca' Foncello sono rimasti 3 posti liberi per pazienti Covid e 1 per pazienti non Covid. Per sicurezza è stata preparata la Terapia intensiva aggiuntiva con 12 posti letto già allestita nell'edificio di Malattie infettive. Attualmente non ospita pazienti. Ma il timore è che sia solo una questione di tempo. «Questa settimana è stata molto dura rispetto alla precedente fa il punto Mario Peta, anestesista coordinatore per l'emergenza Covid se continua così, un nuovo aumento sarà purtroppo inevitabile».

LA VARIANTE INGLESE

La variante inglese ormai è predominante. Rappresenta l'80% dei casi totali. I protocolli che vengono seguiti in Rianimazione, comunque, non sono diversi. Nella Terapia intensiva di Treviso ci sono in particolare due pazienti che versano in gravi condizioni. È stata avviata la procedura di sequenziamento del virus per verificare l'eventuale presenza di mutazioni del Covid. Fino a questo momento, comunque, non sono mai state rilevate nella Marca le varianti brasiliana e sudafricana.

ANTICORPI MONOCLONALI

A livello generale, adesso prende forma un'altra speranza. Nel giro di una settimana si inizierà a usare gli anticorpi monoclonali anche nel trevigiano. Si tratta di una delle armi più importanti per evitare che la positività sfoci in una grave malattia. Si stima che possano essere utilizzati per 7mila pazienti. Non verranno distribuiti a pioggia. Servono determinate caratteristiche: nello specifico, i pazienti devono aver sviluppato dei sintomi, avere più di 12 anni, pesare almeno 40 chili e non essere sottoposti a ossigenazione. Inoltre, bisogna intervenire tra il quinto e il settimo giorno dall'insorgenza dei sintomi. «Saranno i medici di famiglia e le Usca a segnalare i pazienti in questa situazione», ha spiegato Benazzi. L'azienda sanitaria ha attivato tre centri di riferimento per la prescrizione e la somministrazione dei farmaci a base di anticorpi monoclonali per il trattamento di pazienti contagiati dal coronavirus: quello principale è il reparto di Malattie infettive di Treviso, e a questo si aggiungono le unità di Pneumologia degli ospedali di Montebelluna e di Vittorio Veneto. Ogni fiala costa oltre 1.500 euro. Di conseguenza l'intervento economico previsto supera i 10 milioni di euro.

