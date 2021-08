Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ORGANIZZAZIONETREVISO Green pass obbligatorio anche nelle palestre. In vigore dal 6 agosto, ma il passaporto vaccinale comporta non pochi problemi per gli imprenditori del settore. Dopo mesi di sacrifici e chiusure, sono ora alle prese con le difficoltà gestionali che il decreto legge del 23 luglio comporta. Ne parla Paolo Baggio, titolare della Palestra De Ferrari di Treviso. Come funziona il Green pass in palestra? «Noi, per comodità,...