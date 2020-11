LA NUOVA SFIDA

ODERZO Parrucchieri ed estetisti sono rimasti per ore in ansia, cercando di capire se avrebbero potuto o meno continuare a restare aperti con le loro attività. «Quando si è diffusa la notizia che il Veneto era in area gialla c'è stato un sollievo generale -dice Paola Nespolo, referente di Confartigianato per la categoria della cura alla persona- Abbiamo condiviso l'ansia con tutte le piccole attività, tutte le ditte individuali dove si lavora da soli o con qualche dipendente. Un'ansia generata dall'aver già vissuto la chiusura per mesi, ricordo che noi addetti alla cura della persona siamo stati fra gli ultimi ad aprire. Possiamo continuare a lavorare e questo è di enorme conforto. Anche per i nostri clienti».

I SALONI

Nell'opitergino-mottense sono 288 le attività di parrucchieri ed estetiste iscritte a Confartigianato. «Ci occupiamo della cura della persona -prosegue Nespolo- dunque è logico che fra i nostri temi ci sia quello della prevenzione. Con i consigli su salute e stili di vita sani. Igiene e sanificazione sono da sempre i must della serietà di un salone, per noi professionisti direi una routine. E con la pandemia abbiamo accentuato questi aspetti. Qui è tutto mono uso, con sanificazione costante di cabine, lettini, postazioni. Un salone serio mette fra i suoi strumenti essenziali l'autoclave per la sterilizzazione. Ciò che notiamo però è che le persone sono disorientate, hanno paura. Noi cerchiamo pure di rassicurarle e confortarle. Questa pandemia la supereremo con l'attenzione e la resilienza. Nessuna pandemia dura per sempre è da questo dobbiamo trarre la nostra forza. Poter continuare ad operare, dando il nostro apporto al buon andamento dell'economia, è fondamentale. I sacrifici non ci spaventano -cunclude la Nespolo- Siamo veneti, molti dei nostri nonni hanno vissuto la guerra, la fame. Abbiamo il lavoro nel nostro dna. L'importante è che ci permettano di farlo. Come dice il presidente Zaia, essere in area gialla non ci deve far abbassare la guardia. Nessuno deve sentirsi autorizzato a sgarrare. Se finiamo in zona rossa il danno sarà per tutti. L'attenzione deve restare massima. Se vogliamo continuare a lavorare dobbiamo tutti fare la nostra parte. La pandemia ci ha obbligato a cambiare le abitudini, ma ciò non significa che non si possa vivere».

Annalisa Fregonese

