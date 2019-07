La nuova legge: la donna deve sapere se lui torna libero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CODICE ROSSO Processi più rapidi, pene più severe, maggiori tutele per le vittime. E poi l'introduzione del reato del revenge porn, la vendetta perpetrata da un uomo nei confronti dell'ex compagna consistente nella diffusione sul web di video intimi, e quello di sfregio al volto. La legge Codice rosso, che si propone di combattere, una volta di più, la violenza sulle donne, entrerà in vigore il prossimo 9 agosto dopo l'approvazione in Senato. Il Codice rosso è di fatto una sorta di bollino di precedenza: in tutte le indagini relative a...