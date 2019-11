LA NOVITÀ TREVISO Un nuovo sito per i musei Civici di Treviso per interagire

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOVITÀTREVISO Un nuovo sito per i musei Civici di Treviso per interagire con il patrimonio artistico e culturale della città. Da oggi è ufficialmente online la pagina www.museicivicitreviso.it, che proietterà sul web il Museo Civico Santa Caterina, il Museo Luigi Bailo e Ca' da Noal Casa Robegan in una nuova veste, rinnovata nella grafica e al passo con le più recenti tendenze comunicative. Il progetto, parte di una più ampia strategia di divulgazione e comunicazione del patrimonio culturale e artistico elaborato dall'amministrazione...