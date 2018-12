CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOVITA'TREVISO Un nuovo corso di laurea in ingegneria forense per rilanciare la città. L'assessore all'Urbanistica Linda Tassinari lo aveva promesso e ora ha gettato le basi perchè quel sogno diventi realtà. La scorsa settimana è stato firmato l'accordo con l'università di Padova per il master, unico in Italia, che dovrebbe aprire le porte a un corso di laurea vero e proprio. La sede - altra novità - potrebbe essere in un quartiere periferico con l'obiettivo di rivitalizzare anche le zone cittadine più lontane dal centro storico. LA...