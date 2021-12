LA NOVITÀ

TREVISO Un nuovo centro vaccinale per i bambini. È quello inaugurato ieri nell'ex supermercato Eurospar in via Italia a San Vendemiano, sul confine con Conegliano. Fino al 9 gennaio sarà dedicato ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. Nella prima mezza giornata di Santo Stefano sono già stati vaccinati 400 piccoli. Dal 10 gennaio, di seguito, aprirà le porte a tutti, andando a sostituire il centro vaccinale di Godega, che verrà chiuso. Chi ha già fissato l'appuntamento a Godega dopo questa data verrà contattato via Sms per essere dirottato a San Vendemiano.

TAGLIO DEL NASTRO

Il nuovo polo vaccinale, il 61esimo in Veneto, è stato inaugurato dal presidente della Regione, Luca Zaia, assieme al sindaco Guido Dussin. A fare le anamnesi c'era anche Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca, che come gli altri operatori ha indossato per l'occasione un vestito da Babbo Natale. «Qui possiamo vaccinare anche più di 500 bambini al giorno. E con l'apertura generale potremo arrivare a 1.600 persone. A Godega, invece, ci dovevamo fermare a 800 fa il punto Benazzi l'accesso dei bambini è libero. Ma consigliamo a tutti di prenotare, in modo da evitare eventuali code». I piccoli ieri non si sono tirati indietro. Qualcuno si è però fermato per la paura dell'ago. Uno di questi è stato incoraggiato direttamente da Zaia, che dopo aver già ricevuto la terza dose nei giorni scorsi si è sottoposto a una puntura a vuoto per fargli vedere che non c'era nulla da temere. E alla fine tutto è andato per il meglio. L'Usl punta a vaccinare quanti più bambini tra i 5 e gli 11 anni possibile entro il 10 gennaio, cioè entro la fine delle vacanze di Natale. Sono già oltre 6mila quelli che si sono prenotati, su un totale di 32mila under 11 vaccinabili.

GLI APPELLI

«Mi vaccino perché così posso andare dai nonni senza paura», hanno detto ieri i piccoli che si sono sottoposti all'iniezione. Molti hanno imitato i fratelli più grandi, già vaccinati. E l'Usl ha condiviso sui social un appello speciale lanciato da una bambina. «Bambini, vaccinatevi per rispetto degli altri e per la vostra salute, mi raccomando», sono le parole pronunciate da Lilli, 9 anni, pochi istanti prima della puntura. Il nuovo centro vaccinale di San Vendemiano si estende su circa 6mila metri quadrati: 2.500 coperti e quasi 3.500 di parcheggi. A gestire i flussi ci sono i volontari della protezione civile, croce rossa, Rotary e i carabinieri in congedo. Con le forze dell'ordine pronte a intervenire in caso di necessità. «Sembra strano sottolinea il presidente della Regione ma le forze dell'ordine servono non per eventuali ingorghi ma perché c'è qualcuno che non vuole che si facciano le vaccinazioni».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA