TREVISO Tutto passa dalla riorganizzazione dei trasporti. È questo il nodo per far ripartire le lezioni in classe nelle scuole superiori. E per dare una sterzata alla situazione il Governo ha deciso mettere in cabina di regia le Prefetture. Sarà dunque il prefetto Maria Rosa Laganà a tirare le fila tra le esigenze degli istituti e le possibilità operative della Mom, la società di trasporto pubblico che gestisce bus e corriere. «Nei prossimi giorni faremo i primi incontri con il dirigente scolastico Barbara Sardella e con la Mom, che so si sono già attivati in questa prospettiva» spiega il prefetto. Serviva qualcuno che decidesse, e questo dovrà fare la Prefettura: l'obiettivo è far ripartire le lezioni in presenza dopo le feste, dal 7 gennaio. Per tutti o solo per alcune classi? Il punto resta ancora da definire. «L'altra opzione era il 14 dicembre, ma visto le vacanze non aveva molto senso - spiega Laganà -. Credo che uno sforzo per riaprire al più presto le scuole sia assolutamente da fare. Lo stop alle lezioni in presenza sono una ferita da sanare assolutamente. Gli effetti di queste due annate scolastiche non saranno leggeri: avremo sia sul piano didattico che della crescita delle ripercussioni che dobbiamo cercare di contenere riaprendo al più presto e tornando a ritmi normali. Certo poi la salute va salvaguardata: le due cose vanno conciliate».

Il prefetto non vuole avanzare soluzione tecniche precise prima di aver avviato i lavori con i diretti interessati. «Ma di certo per questioni di mezzi e di traffico non si possono moltiplicare le corse - afferma -: l'unica soluzione credo sia quella di scaglionare gli orari d'ingresso (senza necessariamente arrivare alle lezioni di pomeriggio, ma mantenendole comunque al mattino), coordinandoli anche tra i diversi plessi e cercando di evitare assembramenti non solo sui mezzi, ma anche sulle aree pubbliche. «Al piano dovranno partecipare un po' tutti: dirigenti, professori, studenti e genitori, in modo da poter evidenziare tutte le possibili criticità».

Mom un piano operativo già ce l'ha. E prevede ingressi e uscite sfalsate: i primi tra le 8 e le 9 e le seconde tra le 13 e le 14. Accantonata, invece, l'idea delle due fasce tra le 8 e le 10. La società ha già iniziato a fare le simulazioni per riorganizzare il sistema del trasporto. «Nell'ambito degli autobus urbani, che hanno un corto raggio, non ci sono grosse difficoltà nel rivedere le corse in base agli ingressi scaglionati. Per l'extraurbano, invece, c'è qualche problema in più. L'ipotesi è di appoggiarsi ai privati per rinforzare alcune corse spiega Giacomo Colladon, presidente di Mom i modelli, però, presentano ancora diverse variabili. C'è da capire se il limite di occupazione dei posti sui mezzi resterà al 50%. E come sarà distribuita la didattica a distanza». Quest'ultimo è un aspetto fondamentale. Le superiori trevigiane contano complessivamente quasi 40mila studenti. Quanti torneranno a seguire effettivamente le lezioni in presenza? Anche qui ci sono diverse ipotesi. Ad esempio garantendo la presenza delle classi prime e quinte e adottando la didattica a distanza al 50% per gli altri anni, a rotazione. Non si esclude poi la possibilità di riportare in presenza anche le classi seconde. «Attendiamo che ci sia un piano definito in merito alle presenze e alla didattica a distanza conclude Colladon dopodiché potremo definire le corse di bus e corriere in base alle nuove necessità». Prima dello stop, Mom aveva garantito 3.200 corse al giorno. Anche con l'aiuto di 16 aziende private, alle quali erano state affidate 68 linee in ambito extra-urbano.

