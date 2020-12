LA NOVITÀ

TREVISO Si apre alla possibilità di dare almeno un ultimo saluto ai propri cari mancati a causa del coronavirus. Non poterlo fare aveva rappresentato uno degli aspetti più pesanti della prima ondata dell'epidemia. Adesso le cose stanno cambiando, pur con tutte le precauzioni del caso. L'Usl della Marca ha messo a punto un protocollo per consentire ai familiari dei pazienti in fase terminale di accedere per qualche minuto in alcune aree specifiche dei reparti Covid. Le richieste vengono valutate direttamente dai primari delle unità interessate. Se ci sono le condizioni, si procede. Prima di entrare ci si deve sostanzialmente bardare con gli stessi dispositivi di protezione indossati dagli operatori della sanità.

REGOLE

La stessa attenzione riguarda anche l'obitorio. Fino a poco tempo fa i feretri delle persone decedute dopo essere risultate positive al coronavirus venivano immediatamente sigillati. Oggi, invece, le famiglie che lo desiderano possono chiedere di vedere per l'ultima volta i propri cari. Sono state definite regole precise per evitare qualsiasi tipo di rischio. Nell'obitorio dell'ospedale di Treviso è stata allestita una stanza riservata. All'interno della camera ardente possono entrare due persone per volta, anche in questo caso indossando tutti i dispositivi di protezione, per un massimo di cinque minuti. Non è comunque possibile dare un'ultima carezza. Le norme di sicurezza impongono ai familiari di rimanere ad almeno un metro dal feretro

PRUDENZA

«Gli ingressi nei reparti vanno gestiti con la massima cautela. Le cose sono più agevoli nelle unità ordinarie dove è possibile trasferire i pazienti in fase terminale in una stanza singola. Per questo le richieste vengono vagliate direttamente dai primari spiega Stefano Formentini, direttore del Ca' Foncello per quanto riguarda l'obitorio abbiamo voluto prevedere un'eccezione alle norme che regolano la chiusura dei feretri delle persone colpite da malattie infettive. Su esplicita richiesta, i familiari oggi possono dare un ultimo saluto ai propri cari. Il tutto sempre rispettando le misure anti contagio in modo che sia sempre possibile stare vicino alle persone decedute senza alcun tipo di rischio dal punto di vista sanitario».

