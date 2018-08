CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOVITA'TREVISO In futuro si potrà addirittura lasciare a casa il passaporto e pure il biglietto aereo (già finito nello smartphone). Grazie agli scanner in grado di leggere le impronte digitali e di riconoscere i volti infatti, oltre alla possibilità di archiviare infinità di dati, tutto verrà controllato dalla tecnologia digitale. Con buona pace per chi crede ancora nella privacy. All'estero se ne sta già parlando, e non solo per quanto riguarda il traffico passeggeri. Un passo in questa direzione è stato fatto anche all'aeroporto...