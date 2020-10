LA NOVITÀ

TREVISO Il reparto di Medicina dell'ospedale di Castelfranco ha ripreso ad accogliere nuovi pazienti provenienti dal pronto soccorso, ma le visite dei familiari restano bloccate. Il focolaio che era esploso all'interno dell'unità, adesso spentosi, a quanto pare è partito proprio da un parente di uno dei ricoverati. E l'Usl vuole far chiarezza sul collegamento epidemiologico prima di riaprire le porte ai familiari. Tanto più che le regole per le visite nei reparti sono destinate a cambiare. Non solo a Castelfranco, ma in tutti gli ospedali della provincia.

NUOVE STRATEGIE

L'azienda sanitaria trevigiana sta valutando l'ipotesi di far bardare più o meno pesantemente, attraverso una specifica vestizione, tutti i familiari che fanno visita ai propri cari ricoverati, facendo indossare anche ai parenti le mascherine Ffp2 al posto di quelle chirurgiche. In sostanza si seguirà lo schema che fino a questo momento era stato adottato per le terapie intensive. «A quanto pare il coronavirus è entrato nel reparto di Medicina di Castelfranco attraverso un familiare. Stiamo facendo le indagini del caso, assieme alla Regione, per evidenziare il collegamento epidemiologico. Per questo abbiamo deciso di mantenere sospese le visite per qualche altro giorno spiega il direttore generale Francesco Benazzi adesso stiamo valutando la possibilità di introdurre ovunque nuovi sistemi per le visite, in modo da salvaguardare il più possibile tutte quelle persone che sono particolarmente fragili a causa di patologie già presenti». Serve la massima attenzione. La maggior parte dei contagi avviene proprio in ambito familiare. E questo non fa che aumentare il rischio. Nemmeno il tampone, poi, può essere una garanzia assoluta. Se viene eseguito nel periodo di incubazione dell'infezione, infatti, è possibile che non evidenzi la presenza del coronavirus. Così si è punto e a capo. A fronte di questo, ogni controllo rischia di essere vano. Da qui l'idea dell'Usl di far vestire in modo adeguato i familiari in vista nei reparti, con l'obiettivo di proteggere al massimo tutti i pazienti ricoverati. «Ricordo comunque che nel periodo più complesso dell'epidemia, il reparto di Medicina di Castelfranco non aveva registrato nemmeno un caso di Covid specifica il direttore adesso tutte le persone coinvolte nell'ultimo focolaio si sono negativizzate. Prima di riaprire le visite, però, è necessario rivedere i processi».

CLUSTER BLOCCATO

L'unità di Medicina della Castellana era stata completamente chiusa per forza di cose alla fine di settembre, quando nel reparto emersero 19 contagiati a partire da una dei degenti, risultata negativa al suo ingresso in ospedale avvenuto pochi giorni prima per altre cause estranee al Covid. All'epoca il tampone aveva dato risultato positivo per sei pazienti su 74 (quattro asintomatici trasferiti nell'ospedale di comunità di Vittorio Veneto e due con lievi sintomi spostati in Malattie infettive a Treviso); un medico su 12; due infermieri su 22; dieci operatori sociosanitari su 24. Adesso, con tutti i test di controllo che hanno confermato la negatività, il reparto ha ripreso ad accogliere i pazienti provenienti dal pronto soccorso. Per le visite dei parenti, invece, bisognerà attendere qualche altro giorno. Nel frattempo anche l'unità di Medicina dello sport dell'ospedale di Treviso è stata sfiorata dal coronavirus. Una specializzanda in servizio nella struttura, che nei giorni scorsi era stata colpita da una leggera febbre, è risultata positiva. Per lei è scattato subito l'isolamento domiciliare. E di pari passo il resto del personale è stato sottoposto al tampone rapido. «Abbiamo già fatto il controllo generale tira le fila Benazzi e tutti i test hanno dato esito negativo». Il rischio di un nuovo focolaio all'interno dell'ospedale è stato quindi scongiurato.

