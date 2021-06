Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA NOVITÀTREVISO È nato Inter-Homines, il rivoluzionario software tecnologico e made in Italy che segnala gli assembramenti sia in ambienti chiusi che in luoghi all'aperto. L'azienda trevigiana ForteSecurGroup ha coordinato il progetto in collaborazione con l'università di Modena, seconda università italiana per quanto concerne l'intelligenza artificiale. «Durante il primo lockdown abbiamo elaborato questo progetto che serve a...