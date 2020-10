LA NOVITÀ

TREVISO Due rotatorie in arrivo per rendere il traffico più fluido, ma anche una serie di supermercati pronti ad aprire. L'area di viale della Repubblica diventa il fronte più caldo per quanto riguarda viabilità e opere pubbliche in città. Il tema viabilità tiene banco ma, parallelamente, continua anche l'opera di riqualificazione di alcuni vie circostanti. Procede quindi il piano di amministrazione comunale e Ats per collegare sempre più utenze all'acquedotto e rifare i sotto-servizi. Il prossimo progetto pronto a decollare riguarda il rifacimento di via Aleardo Aleardi, laterale di viale Monfenera e parallela di viale della Repubblica. La via è nel cuore di una zona residenziale e necessità di collegamenti immediati. «Ci sarà un nuovo intervento in via Aleardo Aleardi - conferma il sindaco Mario Conte - che prevede la riqualificazione dell'intero tratto stradale in collaborazione con ATS - Alto Trevigiano Servizi e la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale in sicurezza». Nello stesso tratto verranno anche rifatte le tubature per acquedotto e fognature oltre a tutti i sotto-servizi, riorganizzati i parcheggi e rifatto il mato stradale. Il sindaco punta molto sulla pista ciclopedonale, richiesta da tempo dai residenti: a oggi un percorso in sicurezza per chi sceglie di non utilizzare l'auto, non c'è. Il nuovo percorso dedicato a pedoni i percorso invece arriverà a ridosso delle Mura.

IL TRAFFICO

Ma il nodo principale resta quello della viabilità. A poca distanza da via Aleardo Aleardi verranno realizzate le due rotatorie all'altezza del ristorante da Pino. L'iter burocratico dei progetti è stato completato. L'ultimo passaggio è arrivato in una giunta a metà settimana. Di fatto una semplice presa d'atto, ma lo si può definire il passaggio definitivo. È stato completamente approvato l'accordo pubblico-privato che porterà alla realizzazione di uno snodo destinato a cancellare per sempre uno dei tappi che, da anni, contribuiscono all'intasamento di quella che è diventata la principale via d'attraversamento della città.

LE CARATTERISTICHE

Le rotatorie, come detto, saranno due: una all'altezza del ristorante, dove è previsto anche un piccolo supermercato, e l'altra, più piccola, all'incrocio tra viale della Repubblica e via vicinale delle Corti. Sono separate da non più di cento metri, ma secondo l'amministrazione saranno fondamentali per dare più fluidità al traffico. Si conclude così un iter durato anni, con il progetto della doppia rotatoria che emergeva e si inabissava attraversando le giunte Gentilini, Gobbo e Manildo. Adesso la svolta: «È partito ufficialmente l'iter per la riorganizzazione della viabilità di Strada Ovest con le sue rotonde al posto degli incroci che, spesso e volentieri, determinano criticità nella circolazione. Di particolare importanza la seconda rotatoria che ricadrà all'intersezione tra viale della Repubblica e via Comunale Corti», sottolinea il sindaco Conte. Non basterà però per rendere viale della Repubblica più fluido. L'amministrazione intende lavorare per eliminare tutti i semafori, impresa non semplice. E, sempre in tema viabilità, sono ripresi contatti con Anas per realizzare il IV Lotto della tangenziale, altra opera destinata a togliere traffico da un'arteria sempre più intasata come viale della Repubblica.

P. Cal.

