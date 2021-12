LA NOVITÀ

TREVISO Cambia il prezzo d'ingresso per i musei comunali Bailo e Santa Caterina. La giunta, su proposta dell'assessore alla Cultura Lavinia Collonna Preti, si sta attrezzando per le grandi mostre in arrivo, da quella dedicata a Paris Bordone all'omaggio al Canova e quelle che seguiranno. Saranno degli eventi che occuperanno spazi di pregio. E i biglietti dovranno, per forza di cose, adeguarsi. La scelta fatta però è quella di non penalizzare l'utenza. Il settore Musei ha quindi proposto di introdurre dei biglietti a costo variabile a seconda dell'evento, della sua durata e collocazione. Il listino verrà discusso nei prossimi giorni in commissione Bilancio e poi portato in consiglio comunale, convocato con ogni probabilità per il prossimo 22 dicembre. Ma la griglia è già pronta.

IL COSTO

Attualmente il biglietto per visitare le collezioni esposte al Bailo e la pinacoteca di Santa Caterina è molto accessibile: 6 euro il ticket intero, 4 euro il ridotto; 10 euro per visitare entrambi i musei, 6 col ridotto. Le novità previste danno ora alla giunta la possibilità di ampliare l'offerta. Il prezzo base dei biglietti per le collezioni permanenti non cambierà, ma per le mostre temporanee bisognerà pagare un aggiunta. A seconda della mostra e della sua importanza il range individuato va da 3 euro a 14 (da 3 a 12 invece per i ridotti).

IL LISTINO

Quindi, per fare un esempio: se un turista intende guastarsi le opere custodite al Bailo continuerà a pagare 6 euro per il ticket intero; se poi vorrà andare anche a Santa Caterina potrà farlo prendendo un biglietto cumulativo a 10 euro (6 per i ridotti). Se invece vorrà visitare anche una mostra temporanea pagherà una cifra compresa tra 3 e i 14 euro a seconda dell'importanza dell'esposizione, delle opere presenti e dei locali utilizzati. Se infine vorrà visitare sia la mostra che il museo che la ospita, Ca' Sugana ha pensato a un biglietto cumulativo che costerà tra i 6 e i 18 euro (dai 6 ai 16 per i ridotti). Infine è stato previsto anche una sorta di super ticket che comprende i due musei (Bailo e Santa Caterina) e l'eventuale mostra, in pratica il massimo a disposizione nelle strutture culturali comunali: il prezzo intero per visitare tutto costerà dai 12 ai 22 euro, quello ridotto dai 7 ai 16 euro.

P. Cal.

