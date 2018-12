CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NOVITA'TREVISO A Capodanno si rinnova l'omaggio dei braccialetti d'oro ai primi nati in città e provincia. L'iniziativa della gioielleria De Wrachien di Treviso e del Gazzettino festeggia così i 29 anni, tanti sono quelli in cui ai primi nati dell'anno nuovo vengono donati i bracciali. I fratelli Enrico e Daniela De Wrachien, titolari della gioielleria in Pescheria, fedeli alla tradizione avviata dal padre, regaleranno il braccialetto d'oro, con nome inciso sulla targhettina, a quanti vedranno per primi la luce il 1. gennaio. Ma...