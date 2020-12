LA NOVITÀ

MIANE «Il negozio dove trovare la migliore produzione agroalimentare tipica delle Colline del Conegliano Valdobbiadene, Patrimonio Unesco». Chi la frequenta abitualmente, descrive così la Bottega de Combai, riferimento tanto per la comunità locale quanto per i viaggiatori che intendono scoprire le Colline del Prosecco Superiore ed il loro patrimonio di prodotti e sapori. Un punto vendita e una bottega storica nati dalla volontà della Cooperativa Sociale di Combai di mantenere vivo il legame del territorio con le antiche tradizioni, a partire proprio dal 1942 quando nacque la Latteria Sociale di Combai, primo nucleo di quella che nel 1997 diverrà la cooperativa di consumo odierna. Un'esperienza che da oggi si potrà vivere anche sul web, grazie a TrevisoNow, la piattaforma che raccoglie in un unico negozio online i commercianti della provincia di Treviso. Una vera e propria vetrina virtuale dedicata alle produzioni locali, dove i consumatori possono acquistare a condizioni agevolate, con consegna gratuita in 24 ore nei punti di ritiro del proprio Comune. Al suo interno gusti e tipicità tutte da scoprire: dal Prosecco Superiore Docg al Verdiso ed al Torchiato di Fregona, dai formaggi di malga ai salumi dei piccoli produttori locali, da conserve e marmellate speciali alla frutta e verdura qui coltivata. «È per noi un modo del tutto nuovo di relazionarci con il cliente spiegano alla Bottega de Combai che ci permette da un lato di continuare a sostenere i tanti piccoli produttori locali, già duramente provati dal lockdown; dall'altro, ci consente di proseguire la nostra attività di vendita in tutta sicurezza per i nostri clienti abituali, così come per chi vorrà assaggiare le nostre preziose produzioni tipiche senza doversi muovere da casa. Basterà un click e la Bottega di Combai arriverà direttamente da voi!». E in previsione delle festività, si potranno fare regali local con la certezza di allietare i palati chi li riceverà e sostenere le tante e preziose produzioni del territorio trevigiano.

R.T.

