LA NOMINATREVISO L'ufficialità è arrivata ieri sera, poco prima delle 19: Mario Conte è il nuovo presidente regionale dell'Anci, eletto per acclamazione dall'assemblea dei sindaci veneti riuniti a Selvazzano. Un'elezione annunciata, ma fortemente simbolica: Conte è il primo presidente leghista di un'associazione che il suo partito, per anni, ha fortemente combattuto e contrastato. Fino ad invitare i propri sindaci a non aderirvi. Adesso tutto è cambiato e Maria Rosa Pavanello, presidente uscente e volto di primo piano del Pd veneto, nel...