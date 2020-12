Affrontare le difficoltà della vita, accogliere la vita stessa nel segno della sobrietà, della giustizia, della pietà. E ancora con cura, servizio, gentilezza,

tenerezza. Questo il cuore delle omelie recitate dal vescovo Michele Tomasi nella cattedrale di Treviso la notte di Natale e nella mattinata del 25 dicembre. «Costretti, sorpresi, senza particolare accoglienza. Come gran parte dell'umanità anche prima della pandemia. Come noi tutti in questo tempo, a correre dietro agli eventi, a non poter decidere, pianificare il vescovo ha usato la situazione vissuta da Maria e Giuseppe al momento della nascita di Gesù per tracciare un paragone con i duri tempi della pandemia. Eppure sono al posto giusto, si sono mossi in base ad una fiducia profonda, incondizionata nella resurrezione». E il vescovo ha poi citato Isaia la sera della vigilia: «Dobbiamo lasciarci illuminare dalla luce del Figlio, impareremo allora a vivere in questo mondo con

sobrietà, con giustizia e con pietà». Il giorno di Natale ha poi esortato: «Davanti al bimbo nella mangiatoia proviamo a dare ascolto nuovo ad alcune parole buone per il nostro tempo: cura, servizio, forza, tenerezza, gentilezza. Quante altre potrebbero assumere di nuovo significati buoni e generativi. Se prenderemo sul serio il Natale potremo ancora parlare a questo tempo confuso e smarrito, offrendo

parole che avranno davvero il sapore della speranza e della

vita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

