IL CASO

SANTA LUCIA Il Globus ristopub lancia la sfida. Incassa il colpo dopo la maximulta ricevuta per aver tenuto aperto i battenti venerdì scorso, durante la protesta nazionale ribattezzata IoApro, e riprende a lavorare come nulla fosse, accogliendo i suoi fedeli clienti dalle 6 del mattino alle 21 di sera. Una decisione, quella presa dai titolari della locanda di Santa Lucia di Piave, Rosanna Dal Borgo e il marito Claudio Piai, dettata non tanto dalla rabbia o dalla mancanza di senso civico in un momento tanto delicato nella lunga e sfiancante battaglia contro l'epidemia, ma dalla necessità: «Il motivo per cui teniamo aperto è uno solo: non possiamo permetterci di fallire. Stiamo semplicemente cercando di salvarci». Rosanna e il marito guardano straniti il verbale appena ricevuto dalla polizia locale. «Mi rifiuto di firmarlo, e lo contesterò - spiega la donna -, e non sono per nulla disposta a tornare indietro sui miei passi».

IL CROCEVIA

Il Globus si trova in una grande rotonda tra Santa Lucia e Ponte della Priula, e da sempre è un punto di riferimento anche per gli operai, i camionisti e in generale i lavoratori della zona. «Perché abbiamo deciso di aprire e tenere aperto ad oltranza? Come facciamo a pagare 1.300 euro di affitto mensile, 1.000 di mutuo e altrettanti tra luce e gas se siamo fermi e abbiamo ricevuto 1.200 euro di ristoro in un anno»? alza le braccia Rosanna che negli ultimi tempi può contare solo sull'aiuto di Claudio, suo marito, visto che i quattro dipendenti sono tutti in cassa integrazione. «Ho aderito all'apertura del 15 gennaio e non intendo più chiudere - afferma risoluta -. Non sappiamo più come andare avanti e terremo aperto il ristorante nonostante le multe e le ingiunzioni a chiudere. Questa non è una protesta: è un urlo disperato di chi chiede solo di poter lavorare per sopravvivere». Nessuna paura delle multe insomma, che potrebbero piovere una dietro l'altra, oltre all'obbligo di chiusura, dovesse continuare a lavorare in sfregio alle regole. «Mi sono rifiutata di firmarlo, quel verbale - continua la titolare del locale -. Fuori c'erano due clienti e mio marito è uscito per servire loro una birra e uno spritz. Gli agenti li hanno notati e si sono fermati elevando una contravvenzione. I drink erano in contenitori di vetro e quindi non per asporto».

I CLIENTI

Dentro al locale Claudio sta rimettendo a posto i tavoli, dove hanno mangiato una ventina di clienti: «Ci hanno ringraziati e hanno espresso la loro solidarietà per il nostro coraggio a tenere aperto il locale nonostante tutto. Ci sono tanti camionisti, gente che lavora. Sono stanchi di mangiare panini portati da casa perché trovano tutto chiuso. Noi gli offriamo pastasciutte da due etti, porzioni fatte apposta per chi lavora». «I clienti mi hanno commosso con la loro solidarietà e alcuni di loro, avvocati di professione, mi hanno assicurato il loro supporto legale gratuito perché capiscono la nostra situazione, Non voglio giudicare chi non apre, ognuno deve fare secondo la propria coscienza e le proprie possibilità. Io sono allo stremo e non posso più stare ferma. Le regole di sicurezza sono rispettate, il numero delle persone e i distanziamenti, mascherine e tutto il resto. Che ci lascino vivere, questo è il nostro ossigeno».

PERDITE INCALCOLABILI

Sul prezzo che stanno pagando ristoratori ed esercizi commerciali è tornata anche il sindaco di Maser Claudia Benedos, che venerdì ha appoggiato l'apertura - protesta andando a pranzo da Jodo, locale di un consigliere comunale. «Nel mio comune ci sono 12 ristoranti, e se si considerano anche i dipendenti, si parla di un danno enorme. Se mi sono pentita di aver partecipato al pranzo di venerdì? No e assolutamente no. Non ho ricevuto né multe né segnalazioni, e così è stato per il ristorante, almeno finora». Intanto, fra i ristoratori del Montebellunese che hanno chiuso, c'è chi ha pensato di devolvere a favore dell'ospedale l'incasso della giornata. Una dimostrazione del fatto che dietro alla maggior parte delle aperture di venerdì scorso, non c'era alcuna volontà di far cassa. Ma solo di testimoniare un disagio.

Pio Dal Cin

(ha collaborato Laura Bon)

