TREVISO Insieme alle saracinesche, obbligate a scendere anticipatamente, rischia di calare anche una mazzata su molti pubblici esercizi trevigiani. La prescrizione di chiudere alle 24 e effettuare solo servizio al tavolo, all'interno e all'esterno, dalle 21 in poi, introdotta dal nuovo Dpcm da oggi in vigore, può comportare una perdita di giro d'affari i tra il 20 e il 30 per cento per numerose attività che lavorano soprattutto nelle ore serali e del dopocena: dai pub alle birrerie, a molti locali. Secondo la Confcommercio, però, c'è il forte timore che si inneschi un effetto depressivo sui consumi, con ripercussioni sull'intero settore della ristorazione e della ricettività. Con la conseguenza, tra l'uno e l'altro fronte, di vari milioni di euro di mancati ricavi, ma anche con possibili contraccolpi sull'occupazione per la riduzione di ore di impiego del personale. Non a caso Federico Capraro, presidente provinciale dell'associazione imprenditoriale di commercio, turismo e servizi, parla di un «doppio impatto».

«Il primo è quello diretto, sulle attività che operano nella fascia serale e del post cena. E sarà un impatto pesante, con cali stimabili tra il 20 e il 30 per cento del fatturato per queste tipologie». Parecchi ristoranti o bar classici, a mezzanotte, di norma, hanno già terminato il proprio servizio e, in particolare, nella prima categoria, i clienti sono comunque seduti ai tavoli. Dunque non vengono toccati in prima persona delle nuove restrizioni di orario. Tuttavia non possono considerarsi al riparo. «C'è anche un impatto indiretto ribadisce Capraro - queste misure, infatti, incidono profondamente a livello psicologico sulla propensione della gente a vivere fuori casa, a passare una serata al ristorante, ad avere momenti di socialità. Fanno aumentare l'allarmismo e bloccano la ripresa verso una nuova normalità». Per giunta, secondo il leader della Confcommercio trevigiana, il sacrificio ha un'alta probabilità di non sortire nemmeno i risultati desiderati in termini di freno alla diffusione dei contagi. «Questo si ottiene con il rispetto delle prescrizioni come il distanziamento interpersonale o l'uso della mascherina. Ecco perché chiedevamo si desse attenzione al senso di responsabilità e si rafforzassero i controlli, necessari soprattutto sotto il profilo della prevenzione, piuttosto che mettere in atto delle limitazioni. Perché queste hanno ripercussioni gravi sulle imprese, senza il vantaggio di garantire una maggior sicurezza. Si sposta semplicemente l'orario: cosa cambia tra l'aperitivo delle 18 e la birra delle 21?».

Anche Mario Pozza, presidente della Camera di commercio di Treviso e Belluno, pur senza sottovalutare l'emergenza sanitaria, mette in guarda da un possibile effetto psicosi: «Le imprese e le famiglie hanno bisogno di chiarezza e trasparenza nelle norme. Altrimenti si rischia che le persone non si muovano più, non vadano più al bar a bere un caffè, non entrino più in un negozio per comprare qualcosa. Attenzione, perché ci sono settori, ad esempio proprio il commercio o la ricettività, ancora in forte sofferenza dalla primavera scorsa». Ma pure per Pozza l'onda lunga finirebbe per estendersi anche ad altri comparti produttivi: «Perchè l'impresa che chiude non paga i fornitori, non versa le imposte e così magari il Comune ha meno risorse per i servizi, lascia a casa i dipendenti, che a loro volta devono rinunciare a fare un acquisto o una vacanza».

