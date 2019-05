La moglie Anna è ancora sotto choc

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Anna Padovan, moglie di Paolo Tamai e figlia di Giovanni Padovan, vittima e omicida della tragedia familiare consumatasi domenica mattina in via Nerbon a Silea, è ancora ricoverata in ospedale a Treviso. Il malore accusato dopo aver visto il corpo esanime del marito e aver assistito alle prime fasi dell'intervento dei carabinieri che hanno convinto il 91enne asserragliato in casa ad aprire la porta e a consegnarsi, le ha causato un violentissimo choc. Tanto che i medici del Ca' Foncello, in accordo con la direzione sanitaria, hanno deciso di...