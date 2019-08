CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MISURA TREVISO Ristrutturare vecchi immobili ora ai cittadini conviene. L'amministrazione ha infatti approvato la proposta dell'assessore all'Urbanistica Linda Tassinari, relativa all'introduzione di agevolazioni mirate a sostenere gli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio privato. Un intervento che si affianca alle azioni già in atto, indirizzate in particolare alle politiche attive per il commercio, l'incentivazione di interventi volti a ridurre le fonti di inquinamento dell'aria, le politiche per la casa....